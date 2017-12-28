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четверг, 28 декабря 2017 18:03

Биография Коко Шанель и книги о Бэтмене: издательства рассказали, что готовят на 2018 год

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Биография Коко Шанель и книги о Бэтмене: издательства рассказали, что готовят на 2018 год
Украинские издатели поделились планами на следующий год. Фото: starylev.com.ua

Украинские издательства поделились книжными новинками, которые планируют издать в 2018 году. Среди них - произведения современных украинских авторов, украинская и зарубежная классика, детская и подростковая литература, фэнтези, биографии и нон-фикшн.

Издательство "Темпора" анонсировало проект по изданию произведений британского писателя украинского-польского происхождения Джозефа Конрада. Начнут из произведений "Тайный агент", "Изгнанник", "Каприз Олмейера", "Ностромо" и "Негр с" Нарцисса".

С нон-фикшна планируют выдать репортаж Войцеха Гурецкого "Абхазия".

Среди украинских произведений - готовят к печати роман Владислава Ивченко "Битва за Одессу" - о криминальные разборки в Одессе в 1914 году. Выдадут дебютную книгу Геннадия Титова "Три стороны медали".

В "Издательстве Строго Льва" планируют выпустить три книги Эрнеста Хемингуэя, единственный роман американской поэтессы Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком", пять книг Терри Пратчетта, первые две из которых - "Цвет магии" и "Вещие сестрички".

Также печатать победителей престижных литературных премий - "Средний пол" Джеффри Евгенидиса (Пулитцеровская премия 2003), "Бога мелочей" индийской писательницы Арундати Рой (Букеровская премия 1997 года) и "Остаток дня" Кадзуо Ишиґуро, лауреата Нобелевской премии.

Среди книг для детей - новинки от украинских авторов: Галины Вдовиченко, Оксаны Лущевской, Андрея Бачинского, Екатерины Михалицинои и Ларисы Денисенко.

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"Книголав" представит мировую классику в серии "Золотая полка". Ежемесячно представлять новую книгу. Всего их получится 12: Даниэль Дефо "Робинзон Крузо", Леопольд фон Захер-Мазох. "Венера в мехах", Александр Дюма "Граф Монте-Кристо", Проспер Мериме "Кармен", Ги де Мопассан "Милый друг", Шарлотта Бронте "Джейн Эйр", Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея", Гюстав Флобер "Госпожа Бовари" , Герман Мелвилл "Моби Дик", Шолом-Алейхем "Тевье-молочник", Чарльз Диккенс "Дэвид Копперфилд", Джером К. Джером "Трое в лодке, не считая собаки".

Также планируется издание "Книга-путешествие. Украина", где соберут 1200 фактов об Украине и украинцах.

Платформа краудпаблишинга Komubook во время четвертой очереди изданий презентует экзистенциальный псевдо-детектив "Молодой Адам" от шотландца Александра Трокки, произведение американского писателя Ричарда Бротигана - "Генерал Конфедерации с Биг-Сур", "Убик" Филипа К. Дика.

С нон-фикшн выдадут переводы научно-популярной разведки палеонтолога и эволюционного биолога Нила Шубина "Рыба внутри нас. Путешествие по 3,5 миллиардной истории человеческого тела" и философско-психоаналитическую работу Славой Жижека "Взгляд вкось. Введение в теорию Жака Лакана через популярную культуру".

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"Фабула" выдаст "Вулфголл" и "Везите тела" - бестселлеры букеровского лауреата Хиллари Мантель.

Планируется выход биографий Уинстона Черчилля, Коко Шанель, Пабло Пикассо, Марлен Дитрих, а также историй успеха компаний Matsushita Electric, Aushan, Ford, Nеiman Marcus.

"Клуб семейного досуга" анонсировало выход мистического триллера Дэна Брауна "Источник", роман британки С. Дж. Тюдор "Меловой человек", третью книгу из цикла романов от испанца Карлоса Руиса Сафона - "Узник неба".

"Издательство 21" выдаст роман швейцарского немецкоязычного писателя Кристиана Крахта "Империум" и автобиографическую книгу немецкого писателя и музыканта родом из Киева Дмитрия Капительмана - "Улыбка моего незримого отца". Планируется выпуск романа "Она была из Мариуполя" немецкой писательницы и переводчицы украинского происхождения Наташи Водин. Книга победила в номаниции "Беллетристика" на Лейпцигской книжной ярмарке 2017 года.

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"КМ-букс" представит две книги Нила Ґеймана - "Но молоко, к счастью" и "Благие знамения" в соавторстве с Терри Пратчетт.

Среди украинских авторов будут печатать продолжение исторического детектива "Красная Офелия" Лоры Подгорной, дебютный романа Ирины Каторож "Стожар".

Кроме этого, выдадут серию книг "Мир глазами супергероя": "Бэтмен", "Чудо-женщина", "Росомаха", "Джокер", "Супермен", "Железный человек", "Тор", "Человек-паук".

Для подростков готовят роман Джона Грина "Черепахи всю дорогу вниз".

"Основы" издадут книгу "Ukrainian modernist architecture" ( "Современная украинская архитектура"). В издании представят исследования от предметов интерьера до генеральных планов городов.

"Фолио" планирует выдать книги из серии "Миры Марины и Сергея Дяченко". Опубликуют почти все произведения писателей (свыше 25 томов) в переводе на украинский и с иллюстрациями.

Также готовят "Открытое общество" Джорджа Сороса и четыре тома "Истории Европейской Цивилизации" под редакцией Умберто Эко.

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Украинский институт книги составил каталог издательских новинок 2017 для распространения за рубежом. Список содержит 35 позиций. Вошли книги в 5-ти категориях: проза, поэзия, нон-фикшн, художественные издания, литература для детей.

tsn.ua
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