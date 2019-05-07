"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
4 Просмотров: 3188
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 729
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1719
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 2916
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5355
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1935
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3150
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5429
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6849
Фото
Все фото
7
4
7
4
8
Во Львове откроют выставку иранских художников
Во Львове откроют выставку иранских художников
Муралы в Киеве зарисовали краской
Муралы в Киеве зарисовали краской
Батл Издрика и Лазуткина, новые стихи Жадана: как прошел Мыстецький фестиваль &quot;Ї&quot;
Батл Издрика и Лазуткина, новые стихи Жадана: как прошел Мыстецький фестиваль "Ї"
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Сняли фильм &quot;Черный Ворон&quot;
Сняли фильм "Черный Ворон"
Видео
Все видео
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" выложили в сеть
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Выпустили клип по мотивам "Игры престолов"
Выпустили клип по мотивам "Игры престолов"
Показали кадры 5 серии "Игры престолов"
Показали кадры 5 серии "Игры престолов"
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2709
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1170
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1314
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3078
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3240
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2655
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 18:36

"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню

  Комментировать
&quot;Без ограничений&quot; - &quot;Миллиарды&quot;: украинская группа выпустила новую лирическую песню
Группа Без ограничений выпустил новую песню под названием "Миллиарды" Фото: jora.biz

Группа Без ограничений выпустил новую песню под названием "Миллиарды".

По словам участников коллектива, песня "Миллиарды" - история о поколении людей, у которых cерця мощно бьются от миллиардов слов и сильных чувств, пишет Радио Максимум.

"Каждый из нас носит в своем сердце огромное количество эмоций! Мы храним в себе любовь, мы переживаем прекрасные, а иногда и сложные моменты в своей жизни. Мы радуемся своим любимым, мы стремимся быть вместе с людьми, которые делают нас счастливыми. Мне хочется , чтобы мы чаще делились друг с другом своими чувствами! Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно присылали эти письма тем, для кого они имеют ценность. Делитесь любовью! " - рассказал лидер группы Сергей Танчинец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Evanescence приезжает в Украину с новым альбомом

Сергей является автором музыки и слов новинки.

Трек Djara музыканта Renomty из Тернополя попал в мировой чарт музыкального сервиса Shazam. На сегодня в рейтинге топ-200 танцевальная композиция занимает 152 место.

Renomty - псевдоним диджея и саундпродюсера Василия Лещишина. Djara - его совместная работа с российским музыкантом Денисом Харитоновым, который работает под псевдонимом Rasster. Релиз состоялся 1 марта. Трек подписан на американский лейбл Sony Music.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 36811
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 33768
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 22305
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 21367
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 17254
Культура
Показали уникальную реликвию последнего гетмана Украины
Показали уникальную реликвию последнего гетмана Украины Просмотров: 306
Стивен Кинг предложил свой вариант финала "Игры престолов"
Стивен Кинг предложил свой вариант финала "Игры престолов" Просмотров: 1071
В Украине впервые стартовал форум военных писателей
В Украине впервые стартовал форум военных писателей Просмотров: 117
Во Львове откроют выставку иранских художников
Во Львове откроют выставку иранских художников
7
 1 Просмотров: 315
Муралы в Киеве зарисовали краской
Муралы в Киеве зарисовали краской
4
 Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
46
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
4
Зеленскому не нужны досрочные выборы
3
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
Голосов: 667
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua