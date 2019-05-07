"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню

Группа Без ограничений выпустил новую песню под названием "Миллиарды" Фото: jora.biz

Группа Без ограничений выпустил новую песню под названием "Миллиарды".

По словам участников коллектива, песня "Миллиарды" - история о поколении людей, у которых cерця мощно бьются от миллиардов слов и сильных чувств, пишет Радио Максимум.

"Каждый из нас носит в своем сердце огромное количество эмоций! Мы храним в себе любовь, мы переживаем прекрасные, а иногда и сложные моменты в своей жизни. Мы радуемся своим любимым, мы стремимся быть вместе с людьми, которые делают нас счастливыми. Мне хочется , чтобы мы чаще делились друг с другом своими чувствами! Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно присылали эти письма тем, для кого они имеют ценность. Делитесь любовью! " - рассказал лидер группы Сергей Танчинец.

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Сергей является автором музыки и слов новинки.

Трек Djara музыканта Renomty из Тернополя попал в мировой чарт музыкального сервиса Shazam. На сегодня в рейтинге топ-200 танцевальная композиция занимает 152 место. Renomty - псевдоним диджея и саундпродюсера Василия Лещишина. Djara - его совместная работа с российским музыкантом Денисом Харитоновым, который работает под псевдонимом Rasster. Релиз состоялся 1 марта. Трек подписан на американский лейбл Sony Music.