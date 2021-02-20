Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку

Автор: предоставила Анна Гринева Певица Анна Гринева выпускает сингл на песню, которую записала в Карпатах

5 марта украинский этно-джазовый квинтет GANNA из Берлина выпустит новый сингл Spivanka.

После мижнароднoго успеха последнего альбома группы Dykyi Lys, который вышел в августе 2020 года на ведущему немецком лейбле Double Moon Records и Jazz Thing Next Generation, квинтет продолжает углубляться в традиции украинского фольклора.

Spivanka была записана в прямом эфире в Театре Дельфи в Берлине в рамках межкультурного проекта "Этноним" украинской общественной организации в Берлине Kul'tura и крымскотатарской общественной организации в Киеве АЛЕМ.

Квинтет GANNA и крымскотатарские артистки Алие Хаджабадинова и Эльнара Халилова создали совместную концертную программу, состоящую из джазовых аранжировок украинских и крымскотатарских фольклорных песен. Это сотрудничество является выражением глубокой связи между двумя культурами и фундаментальной истины того, что крымские татары и Украина остаются вместе, несмотря на все проблемы.

Об истории песни Spivanka Анна расскажет в документальном фильме, который выйдет в сентябре 2021 года. Лента покажет эксклюзивные моменты исследовательской экспедиции Анны Украиной - жизнь бабушек и дедушек, которые поют фольклорные песни. Среди них - 86-летний Василий Потяк из села Криворивня в Карпатах. Он рассказывает о своей жизни и поет традиционную cпиванку этого края.

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Документальный фильм также покажет, как Анна впервые аранжировала песню для лейбла мирового джазовогo гитарист Курта Розенвинкеля и Михаэлы Боковой Heartcore Records. Все средства от продажи песни пойдут на приобретение музыкальных инструментов и получения музыкального образования тридцатью мальчиками, которые сейчас живут в семейном детском доме Живая Жемчужина в селе Бортники возле Львова.

Лейбл выпустил песню Spivanka в рамках проекта Heartcore for Ukraine в марте 2020 года. Это результат сотрудничества всемирно видомимиx джазовимиx музыкантов с Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Берлина Луиса Коула (Knower), Майкла Лига (Snarky Puppy), гитаристiв Педро Мартинса и Даниэля Сантьяго, кларнетиста Маркусa Эрлиха, продюсера Хариса Каранцаса, певицы и композитора Анны Гриневой.