Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 441
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2250
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 549
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 189
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 288
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 306
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2331
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 873
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 981
Фото
Все фото
6
4
3
6
4
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Видео
Все видео
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
Kalush выпустили дебютный альбом
Kalush выпустили дебютный альбом
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале
Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 306
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1539
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1944
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 360
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 08:55

Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку

  Комментировать
Автор: предоставила Анна Гринева
  Певица Анна Гринева выпускает сингл на песню, которую записала в Карпатах
Певица Анна Гринева выпускает сингл на песню, которую записала в Карпатах

5 марта украинский этно-джазовый квинтет GANNA из Берлина выпустит новый сингл Spivanka.

После мижнароднoго успеха последнего альбома группы Dykyi Lys, который вышел в августе 2020 года на ведущему немецком лейбле Double Moon Records и Jazz Thing Next Generation, квинтет продолжает углубляться в традиции украинского фольклора.

Spivanka была записана в прямом эфире в Театре Дельфи в Берлине в рамках межкультурного проекта "Этноним" украинской общественной организации в Берлине Kul'tura и крымскотатарской общественной организации в Киеве АЛЕМ.

Квинтет GANNA и крымскотатарские артистки Алие Хаджабадинова и Эльнара Халилова создали совместную концертную программу, состоящую из джазовых аранжировок украинских и крымскотатарских фольклорных песен. Это сотрудничество является выражением глубокой связи между двумя культурами и фундаментальной истины того, что крымские татары и Украина остаются вместе, несмотря на все проблемы.

Об истории песни Spivanka Анна расскажет в документальном фильме, который выйдет в сентябре 2021 года. Лента покажет эксклюзивные моменты исследовательской экспедиции Анны Украиной - жизнь бабушек и дедушек, которые поют фольклорные песни. Среди них - 86-летний Василий Потяк из села Криворивня в Карпатах. Он рассказывает о своей жизни и поет традиционную cпиванку этого края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нахожусь между мирами: между европейской и украинской культурой" - певица Анна Грынива

Документальный фильм также покажет, как Анна впервые аранжировала песню для лейбла мирового джазовогo гитарист Курта Розенвинкеля и Михаэлы Боковой Heartcore Records. Все средства от продажи песни пойдут на приобретение музыкальных инструментов и получения музыкального образования тридцатью мальчиками, которые сейчас живут в семейном детском доме Живая Жемчужина в селе Бортники возле Львова.

Лейбл выпустил песню Spivanka в рамках проекта Heartcore for Ukraine в марте 2020 года. Это результат сотрудничества всемирно видомимиx джазовимиx музыкантов с Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Берлина Луиса Коула (Knower), Майкла Лига (Snarky Puppy), гитаристiв Педро Мартинса и Даниэля Сантьяго, кларнетиста Маркусa Эрлиха, продюсера Хариса Каранцаса, певицы и композитора Анны Гриневой.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал еще 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 57151
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 30456
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 19269
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 10863
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 10260
Культура
В продолжении "Секс и город" не будет главного мужчины сериала
В продолжении "Секс и город" не будет главного мужчины сериала Просмотров: 153
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
 Просмотров: 693
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
 Просмотров: 549
"Джокер" получил новую главную роль
"Джокер" получил новую главную роль Просмотров: 468
Вічна пам'ять - тонке проміння, що пливе через всі часи: 5 стихов ко Дню Героев Небесной сотни
Вічна пам'ять - тонке проміння, що пливе через всі часи: 5 стихов ко Дню Героев Небесной сотни
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
Кто осуществляет внешнее управление Украиной
Голосов: 39
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть