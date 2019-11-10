Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

100 лет назад в Одессе 11 ноября 1919-го родился Ефим Березин, украинский актер, артист разговорного жанра известный нам как Штепсель из популярного в СССР в 1950-1980 годах комического дуэта Тарапуньки и Штепселя. Тарапунькой был Юрий Тимошенко.

Отец Березина продавал билеты в цирк, а еврейская мама занималась домом и детьми, Фимой и Марком. Смешной и артистический с детства, Ефим поехал в Киев поступать в театральный институт имени Карпенко-Карого. В то же время с другой стороны Украины, из Полтавы, сюда же приехал его ровесник, Юрий Тимошенко.

Существует несколько версий о том, как они начали работать вместе. По академической, кардинально непохожих ребят заметили и поставили в пару их уважаемые преподаватели - Наталья Ужвий и Амвросий Бучма. По другой, юные актеры пересеклись на студенческом "капустнике". По самым конкретным, когда Ефим Березин на экзамене выступал в комическом этюде "Охотник и лебедь" , к нему подошел Юрий Тимошенко со словами: "Если мы выйдем на сцену вдвоем, смеха в зале будет вдвое больше!"

Институт они закончили в 1941 году.

Практически всю войну Березин и Тимошенко провели на "гастролях" - в составе Ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта: сначала отступали с советской армией к Сталинграду, потом наступали в Берлин. Персонажей дуэта звали тогда поваром Скалкиным и банщиком Мочалкиным. Их обоих отмечено медалями "За боевые заслуги", орденами Красной Звезды.

После войны Тимошенко и Березин не расстались. Однажды, приехав в Москву, "банщик Мочалкин" пошел к земляку - режиссеру Александру Довженко. "А что у тебя на родине, в селе Каленики, есть примечательного?" - спросил Александр Петрович. "Вроде ничего особенного ... река ... Тарапунька", - ответил Юрий Трофимович. "Вот тебе и псевдоним. Лучшего не придумаешь!" - подытожил разговор Довженко. Так артисты придумали себе новых персонажей: легкого на шутку и выдумку, острого на язык Тарапуньку и спокойного, рассудительного, правильного во всем Штепселя. Поехав в Москву на Всесоюзный конкурс артистов эстрады, они стали лауреатами, победно зашагали от успеха к успеху и к концу творческого и жизненного пути уже не расставались.

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Они были невероятно популярны. "Здравствуйте, дорогие товарищи! Здоровеньки булы!" - так начиналось каждое выступление этого легендарного дуэта.

Создав на сцене уникальный дуэт, ядовитые шутки которого моментально разносились по стране, в повседневной жизни Юрий Трофимович и Ефим Иосифович были разными людьми. Один - украинец, второй - еврей, один любил вино и женщин, второй - всю жизнь был предан жене, один дымел, как паровоз, второй терпеть не мог сигаретного дыма. Объединяло их одно - они не могли жить друг без друга.

Авторы двуязычных реприз Тарапунька и Штепсель - и сами актеры тоже - тщательно подбирали те украинские слова, которые были бы созвучны с русскими и понятны всюду на территории СССР. А гастролировал комический дуэт в режиме нон-стоп, давая в год около тысячи спектаклей - то есть в среднем по три в день, к тому же они снимались в фильмах, вели конферанс.

Но зрителям и этого было мало. На их концерты или на спектакли с их участием купить билеты было практически невозможно. Рассказывают, что где-то на Дальнем Востоке произошел такой беспрецедентный случай: местные жители, которые не смогли купить билеты на концерты дуэта, перегородили железнодорожные пути, чтобы не дать Тарапуньке и Штепселю уехать из города. В конце концов, артистам пришлось выступать на вокзале.

Народ любил Тарапуньку и Штепселя настолько, что их была вынуждена любить и власть, позволяя критиковать советскую действительность: впрочем, Тарапунька и Штепсель не зарывались никогда, не пересекали черту.

"Мозгом" их дуэта был именно Ефим Березин, которого в дружеских кругах называли "ребе". Как вспоминали близкие, все смутные моменты в общении, например, с чиновниками от искусства решал именно он, дипломатический и сдержанный. Тогда как Тимошенко, к примеру, мог кому угодно заехать по морде за услышанное слово "жид". И когда ему одному предложили звание Народного артиста УССР - разумеется, Березина вычеркнули из-за национальности, - Тимошенко отказался категорически; это звание они через некоторое время получили вдвоем.

Ефим Березин - спокойный, рассудительный и сдержанный человек, мудрый и преданный своей семье. Роберт Виккерс, который совместно с Александром Каневским писал тексты интермедий для этого солнечного дуэта, рассказывал о Березине: "Фима имел потрясающую память. Он запоминал тексты - и свои, и партнера. Когда Тарапунька вдруг начинал заикаться, Штепсель немедленно приходил на помощь: "Ты хочешь спросить ..." - и живо проговаривал вопрос Тимошенко. "Да, да, именно это я и хотел спросить!" - с облегчением подтверждал тот.

"В 1955 году, их еще молодых артистов, пригласили не куда-нибудь, а в Кремль - на встречу Нового года! Разумеется, все очень волновались - и они, и дирекция, и мы, сценаристы. Пошили вечерние костюмы, а мы с Робертом написали специальную интермедию. Пока ее принимали, пока утверждали, артисты не успели выучить. Решили учить в самолете. Только взлетели, Тимошенко потребовал: "Доставай, будем репетировать". И вдруг Березин побледнел: интермедия осталась дома на письменном столе. Его даже не ругали, а не упрекали, все были просто парализованы. Березин пошел в хвост самолета, вспоминал, записывал. Через полчаса вышел и как ни в чем не бывало обратился к партнеру: "Ну, чего сидишь, - давай репетировать!" Все вспомнил - и свои фразы, и Тимошенко.

Слава и популярность дуэта были потрясающие: из всех уголков страны поступали письма - "Штепселю и Тарапуньке". Такой критической почты не имели некоторые областные и даже республиканские газеты. А фабрики игрушек вытачивали тысячи и тысячи деревянных изображений артистов, которые раскупались мгновенно.

Живя в Киеве, Ефим Березин все-таки остался на всю жизнь одесситом. Он решал в украинской столице многочисленные проблемы своих одесских родичей и друзей, а его мать в Одессе с гордостью заявляла везде: "я - мама Штепселя". Сам Березин был преданным семьянином, искренне любил свою жену Розиту, которую звал Розочкой, растил с ней двоих детей, они ездила вместе на гастроли. Александр Каневский, тесть Штепселя, вспоминал, как однажды дуэт репетировал номер с акробатическими элементами и танцами. Штепсель зашел к жене за новой рубашкой - та, что была на нем, вымокла от пота. Розита показала эту рубашку детям: "Так наш папа зарабатывает деньги!".

В определенный момент Ефим Березин решил, что с него хватит зарабатывать деньги именно так. Дуэт распался, Березин пошел работать режиссером в театр Леси Украинки. Но долго Штепсель без Тарапуньки и Тарапунька без Штепселя не выдержали - снова начали выступать вместе.

Во время гастролей в Ужгороде в 1986 году Юрий Тимошенко на сцене стало плохо, и его увезли в больницу с инфарктом. Он лечился месяц и, казалось, выздоравливал - но когда партнер приехал забрать его, упал на пороге палаты и уже не встал. На похоронах друга, с которым они провели вместе сорок лет жизни, Ефим Березин произнес: "Если бы ты знал, как много я хотел тебе сказать, но сегодня я забыл текст. Впервые в жизни ... ".

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Штепсель прожил без Тарапуньки еще почти два десятка лет. Сначала выступал с мемориальной программой "Штепсель в Тарапуньке", но это было очень трудно для него. В конце концов он ушел со сцены.

В Израиле актер отпраздновал свой 75-летний юбилей, а потом сказал Александру Каневскому: "Я больше не выйду на сцену. Не хочу быть смешным ... "

После смерти жены он начал забывать имена и лица знакомых людей, а в последние полгода вообще никого не узнавал. У Березина стала прогрессировать болезнь Паркинсона.

Он умер в Тель-Авиве 29 мая 2004 года.