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среда, 24 июля 2019 21:45

Бенедикт Камбербэтч сыграет поклонника котов

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Бенедикт Камбербэтч сыграет поклонника котов
Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет британского художника Льюиса Уэйна, который рисовал кошек. buzzfeed.com

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Льюиса Уэйна, который рисовал антропоморфных кошек. В качестве режиссера выступить Уилл Шарп, что работал с артистом над сериалом "Шерлок".

Льюис Уэйн - английский художник начала ХХ в. Он вместе со своей женой подобрал бездомного кота, которого назвали Питером. С тех пор артист рисовал только его и других кошек. Существуют слухи, что Уэйн страдал шизофренией, но точных подтверждений этому нет.

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Также сыграют Клер Фой, Тоби Джонс и Андреа Райзборо.

В 2021-м выйдет фильм "Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия", который расскажет о приключениях одного из супергероев команды "Мстителей" за пределами галактики. Режиссером картины станет Скотт Дерриксон. Главные роли исполнят Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

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