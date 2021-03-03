Белой писательнице запретили переводить темнокожую

 
Ексклюзивы
1/5
Язык переведут на латиницу для противостояния России
Язык переведут на латиницу для противостояния России
Просмотров: 27
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 189
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1189
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1449
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1530
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5778
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1899
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1800
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2277
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
8
4
5
6
4
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Стоит посмотреть каждому: топ-5 самых интересных фильмов из премии "Золотой глобус"
Стоит посмотреть каждому: топ-5 самых интересных фильмов из премии "Золотой глобус"
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 180
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 747
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 558
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 342
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1818
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 729
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
среда, 03 марта 2021 15:28

Белой писательнице запретили переводить темнокожую

  Комментировать

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд отказалась от перевода стихов Аманды Горман. Столкнулась с критикой, что белая девушка будет переводить произведения темнокожей.

Поэтесса 22-летняя Аманда Горман стала всемирно известной после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Стала самой молодой в истории, которая принимала участие в мероприятии. Прочитала поэму "Холм, на который мы поднимаемся" о судьбах и надеждах Америки.

Ее перевод в Нидерландах должно было выпустить издательство Meulenhoff. Сама поэтесса была не против кандидатуры на перевод.

"Я в шоке от шумихи вокруг моей причастности к переводу Аманды Горман. Хотя и понимаю людей, которых задело то, что пригласили именно меня", - написала Марике Лукас Риневелд в Twitter.

Автор: Guardian
  Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд, лауреат Международной Букерской премии, отказалась от перевода стихов Аманды Горман. Столкнулась с критикой, что белая девушка будет переводить произведения темнокожей.
Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд, лауреат Международной Букерской премии, отказалась от перевода стихов Аманды Горман. Столкнулась с критикой, что белая девушка будет переводить произведения темнокожей.

В издательстве заявили, что будет в дальнейшем искать "идеальную команду для сотрудничества, которая переводом передала бы дух Аманды".

Одной из первых волну критики подняла немецкая журналистка Джанис Деул. Написала статью для газеты de Volkskrant.

"Произведения Аманды окрашенные ее идентичностью. Она упорно называет себя худой чернокожей девушкой. Это потеряется в переводе, если его сделает Марике Лукас Риневелд. Это не в укор ее профессиональным качествам. Она просто имеет другой жизненный опыт. Почему бы не выбрать молодую черную женщину, которая владеет соответствующим разговорным языком", - говорится в статье журналистки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце

Автор: Reuters
  22-летняя поэтесса Аманда Горман стала всемирно известной после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Стала самой молодой в истории, которая принимала участие в мероприятии. Прочитала поэму "Холм, на который мы поднимаемся" о судьбах и надежды Америки.
22-летняя поэтесса Аманда Горман стала всемирно известной после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Стала самой молодой в истории, которая принимала участие в мероприятии. Прочитала поэму "Холм, на который мы поднимаемся" о судьбах и надежды Америки.

2020 года Марике Лукас Риневелд выиграла Международную Букерскую премию, дополнение к Букеровской премии. Стала 1-й победительницей от Нидерландов. Сделала это с дебютным романом "Вечерний дискомфорт". Писала его 6 лет. Вдохновила смерть брата, когда ей было 3.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белой писательнице запретили переводить темнокожую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

Договорились обойтись на съемках без секса

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 16137
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 14616
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 14526
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 12996
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 7461
Культура
Французы украли украинскую игру
Французы украли украинскую игру Просмотров: 90
Договорились обойтись на съемках без секса
Договорились обойтись на съемках без секса
 Просмотров: 504
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником
 Просмотров: 90
Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце
Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце Просмотров: 45
Поставили пьесу, написанную роботом
Поставили пьесу, написанную роботом Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
2
Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"
2
Зеленский вакцинировался от коронавируса
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 45
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть