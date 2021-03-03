Белой писательнице запретили переводить темнокожую

Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд отказалась от перевода стихов Аманды Горман. Столкнулась с критикой, что белая девушка будет переводить произведения темнокожей.

Поэтесса 22-летняя Аманда Горман стала всемирно известной после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Стала самой молодой в истории, которая принимала участие в мероприятии. Прочитала поэму "Холм, на который мы поднимаемся" о судьбах и надеждах Америки.

Ее перевод в Нидерландах должно было выпустить издательство Meulenhoff. Сама поэтесса была не против кандидатуры на перевод.

"Я в шоке от шумихи вокруг моей причастности к переводу Аманды Горман. Хотя и понимаю людей, которых задело то, что пригласили именно меня", - написала Марике Лукас Риневелд в Twitter.

Автор: Guardian Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд, лауреат Международной Букерской премии, отказалась от перевода стихов Аманды Горман. Столкнулась с критикой, что белая девушка будет переводить произведения темнокожей.

В издательстве заявили, что будет в дальнейшем искать "идеальную команду для сотрудничества, которая переводом передала бы дух Аманды".

Одной из первых волну критики подняла немецкая журналистка Джанис Деул. Написала статью для газеты de Volkskrant.

"Произведения Аманды окрашенные ее идентичностью. Она упорно называет себя худой чернокожей девушкой. Это потеряется в переводе, если его сделает Марике Лукас Риневелд. Это не в укор ее профессиональным качествам. Она просто имеет другой жизненный опыт. Почему бы не выбрать молодую черную женщину, которая владеет соответствующим разговорным языком", - говорится в статье журналистки.

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Автор: Reuters 22-летняя поэтесса Аманда Горман стала всемирно известной после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Стала самой молодой в истории, которая принимала участие в мероприятии. Прочитала поэму "Холм, на который мы поднимаемся" о судьбах и надежды Америки.

2020 года Марике Лукас Риневелд выиграла Международную Букерскую премию, дополнение к Букеровской премии. Стала 1-й победительницей от Нидерландов. Сделала это с дебютным романом "Вечерний дискомфорт". Писала его 6 лет. Вдохновила смерть брата, когда ей было 3.