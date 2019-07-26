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воскресенье, 28 июля 2019 21:45

Бас-гитарист Led Zeppelin создал группу

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Бас-гитарист Led Zeppelin создал группу
Led Zeppelin занимают первое место в списке американского музыкального VH1 "100 величайших артистов хард-рока". planetrock.com

Британский бас-гитарист Джон Пол Джонс создал группу Sons of Chipotle. Музыкант известен как участник классического рок-коллектива Led Zeppelin.

Кроме Джонса в состав Sons of Chipotle вошел финский виолончелист Аннси Карттунен.

На официальном сайте Джона Пола Джонса сообщается, что оба музыканта - "пытливые умы", которые всегда готовы учиться и открывать что-то для себя.

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"Когда они импровизируют, границы исчезают. Выходят за рамки предрассудков и континентов. В мире, где строятся стены. Sons of Chipotle хотят, чтобы музыка оставалась открытым местом", - пишут. Уже запланированы 2 концерта в Токио - 3 и 5 сентября.

Бывший участник группы британского Led Zeppelin Джон Пол Джонс считается одним из лучших бас-гитаристов мира. По результатам опроса журнала Rolling Stone, музыкант занял шестое место.

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