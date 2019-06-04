Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

6 июня 1941-го родилась Барбара Брыльская, польская актриса театра и кино. В СССР стала популярной после роли Нади в фильме "Ирония судьбы или С легким паром".

Предлагаем интересные факты о актрисе.

"Закрой дверь, а то на жену смотреть не сможешь!"

Как вспоминал оператор Вадим Алисов, работавший на сьемках "Иронии судьбы", на роль Нади Шевелёвой пробовались многие замечательные артистки, известные и неизвестные (среди них — Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова). Иногда приходили на площадку по три-четыре претендентки в день, ассистенты всё старались их развести, чтобы те не увидели друг друга. Однако Рязанова, который всегда составлял "идеальный" список, кого хотел бы, никто из кандидаток не устраивал. И тут второй режиссер картины Игорь Петров сказал Рязанову: "У моего сына над кроватью висит портрет какой-то польской актрисы. По-моему, она симпатичная. Хотите, принесу и покажу?" Режиссёр кивнул, мол, конечно, приносите.

Портрет Эльдару Александровичу понравился, стали выяснять, что это за актриса. Оказалось, это Барбара Брыльска, которая к тому же недавно снималась в СССР у Александра Зархи в картине "Города и годы", так что по-русски она говорила довольно прилично (конечно, с акцентом — поэтому в итоге Брыльску и озвучивала Валентина Талызина). Отправили ей в Варшаву приглашение, и Брыльска так обрадовалась, что у себя на родине объявила корреспондентам, что едет сниматься в Советский Союз в главной роли у самого Рязанова. На этот счет у нее не было никаких сомнений, поэтому по прибытии она была обескуражена: "Какие пробы? Я приехала к вам сниматься, а не пробоваться!"

Ведь к тому времени Барбара Брыльска была весьма известной польской актрисой: она снялась в более чем десяти фильмах, а роль Кшиси в ленте Ежи Гофмана "Пан Володыёвский" сделала её очень популярной в Польше. Однако после совместных проб с Андреем Мягковым, которые всё же пришлось снять, Рязанов остался доволен: наконец-то Надю нашли!

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Барбара Брыльска знала себе цену, да и с чувством юмора у нее все было в порядке. По рассказам участников съёмочной группы, осветитель зачем-то заглянул в костюмерную как раз в тот момент, когда там переодевалась Брыльска. Открывает дверь — и видит Барбару, причем совсем без одежды. Парень от неожиданности оторопел, уставился на нее. А вот актриса нисколько не смутилась. "Закрой дверь, — говорит, — а то на жену смотреть не сможешь!"

Поговаривали, что у нее был роман с исполнителем главной роли Мягковым. Он длился месяц. Андрей задаривал Барбару цветами, пил шампанское из ее туфель в гостиничном номере. Но был женат и не ушел из семьи.

За эту роль она была награждена Государственной премией СССР, но в Польше ее снимать перестали.

"Ни один фильм, а у меня их около семидесяти, не дал мне столько, сколько "Ирония судьбы"! Эльдар Рязанов сделал картину, которую полюбила вся огромная страна. И вся страна за одну ночь полюбила меня", - говорила актриса.

Подралась с Талызиной

Актриса сыграла и в продолжении "Иронии судьбы 2", снятом в 2007 году Тимуроом Бекмамбетовым. На съемках подралась с Валентиной Талызиной.

Проходя мимо Барбары, Валентина Илларионовна, невинно глядя в сторону, довольно ощутимо толкнула польскую актрису. Не терпя такого оскорбления, Брыльска бросилась на Талызину с кулаками. Удар, удар! Еще удар! Буквально за пару секунд завязалась настоящая драка.

Разнимать актрис пришлось членам съемочной группы.

Напомним, что Валентина Илларионовна недолюбливает польскую коллегу еще с тех времен, как они вместе снимались в "Иронии судьбы".

И вот через много лет Валентина Илларионовна решила дать волю своим чувствам.

Как нам призналась сама актриса, причины для этого были у нее очень весомы.

"Как только она меня не обзывала, - честно призналась Талызина. - Но я старалась не реагировать. Например, я изучила песню Земфиры "Вороны-москвички", а она нет. Вот в ней д ... мо и разбухло. А знаете, почему она слова не выучила? Потому что каждое русское слово она перечисляла на деньги: мол, я выучила - платите. А я спела так, что мне на площадке три раза аплодировали. А Брыльска тут же сказала мне гадость. Вот я и не выдержала".

"Она потом звонила моему агенту и извинялась, - рассказывала Барбара. - Призналась, что она выпила. Но разве это оправдание?"

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Три мужа и самая большая любовь

Первым супругом был математик Ян Боровец. "Я еще школьницей была, в 10-м классе училась. Мы поехали в Краков на экскурсию. И на обратном пути я познакомилась, как мне казалось, с очень взрослым мужчиной, очень приятным. Он сам подошел ко мне, дал визитку и спросил, как меня зовут. Больше он обо мне ничего не знал, но через некоторое время нашел меня. Я вышла за него замуж. Он оказался не таким уж взрослым – 23 года всего. Мы любили друг друга, он заботился обо мне. Но почему-то детей у нас не было. Может, поэтому и разошлись", - вспоминала она. Их отношения были обречены и супруги чувствовали это с самого начала. Ян не мог смириться с кинокарьерой супруги, его раздражала ее публичная жизнь, он не любил общества. В конце концов актриса потребовала развода.

После расставания с первым мужем, она состояла в непродолжительных отношениях с актером Ежи Зельником - партнером по фильму "Фараон".

На съемках югославского вестерна "Белые волки" Брыльска влюбляется в югославского актера Слободана Дмитриевича. Его она называет любовью всей своей жизни. Их роман был счастливым, пока в него не вмешалась мама Слободана, которая была против их союза. Женщина не передавала сыну письма Барбары и сосватала его за богатую невесту.

Вторым официальным мужем стал Людвиг Космаль, врач-гинеколог. 26 февраля 1973 года актриса родила от него дочь, а через 9 лет (в 1982 году) – сына. Супруги дали детям свои имена – Барбара и Людвиг. Они прожили вместе 18 лет, но, устав от измен и постоянных скандалов, Брыльска согласилась на развод, которого Космаль требовал около 10-ти лет. По словам Барбары, супруг уничтожил ее психологически. "Он был недостоен меня. Он использовал все мои силы, всю мою любовь, не говоря уже о деньгах", - говорила она. Кроме того, Людвиг злоупотреблял алкоголем и завидовал славе жены.

Ее дочь стала моделью. Но когда девушке исполнилось лишь 20 лет, она трагически погибла в автомобильной катастрофе 15 мая 1993 года в Бжезинах. Это было шоком для Барбары Брыльской. Как она признавалась, тогда у нее были серьезные мысли о самоубийстве, она месяцами не выходила из дома. Одно время актриса пристрастилась к алкоголю: "Когда дочь умерла... Иногда так бывает, когда и я пью... все пьют, это правда".

Поддержала Украину

Во время российской интервенции в Украину в марте 2014 года Барбара Брыльска вместе с другими известными деятелями польского театра и кино выступила с поддержкой украинского народа:

"Дорогие украинские друзья, в эту трудную минуту хотим поддержать вас морально и выразить свою солидарность с вами. Борьба за достоинство, независимость и мир является крупнейшей добродетелью. Ни один из нас не может спокойно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Для каждого из нас последние месяцы были временем молитвы - молитвы за свободную и независимую Украину. Мы гордимся вашей выдержкой и хотим еще раз подчеркнуть - мы с вами!"

Она перестала ездить в Крым, хоть ее и приглашали на кинофестивали.

В 2015 году повторно выразила поддержку Украине, назвала конфликт "российско-украинским", а присоединение Крыма - "аннексией": "Я его очень любила - Путина, - очень. Он мне разорвал сердце просто. То, что он делает ... Возможно, в жизни так и бывает, что сильный выигрывает. Он не прав, я это знаю. Слышишь меня, Володя? На колено и по попе"- сказала артистка.

Позже появилась информация о получении актрисой статуса персоны нон-грата в Российской Федерации.

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Тяжелый год

В 2018 году артистка потеряла свою мать, а также умер ее бывший муж и отец детей Брыльской. Женщина отметила, что после цепочки трагических событий ей буквально "не хочется жить". Актриса чувствует себя одинокой, а еще обвиняет медиков в том, что они пренебрежительно отнеслись к ее маме.

"2018 стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, 2018 стал ужасным. Ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу", - высказалась актриса.