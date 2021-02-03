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среда, 03 февраля 2021 00:45

Анджелина Джоли снялась в нео-вестерне

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Анджелина Джоли снялась в нео-вестерне
В ленте "Те, кто желают мне смерти" Анджелина Джоли сыграла женщину-пожарника, которая спасает подростка от убийц, преследующих его. Действие происходит в штате Монтана, хотя снимали в Нью-Мексико. Фото: Instagram

Американская актриса Анджелина Джоли сыграла главную роль в триллере "Те, кто желают мне смерти". Позиционируют как остросюжетный нео-вестерн. Сняли за романом Майкла Кориты 2014-го.

14-летний подросток стала единственным свидетелем убийства. Прячется в диких лесах штата Монтана. Ей помогает женщина-пожарный. Героям предстоит скрываться не только от наемников, но и от пожара, по сюжету.

Режиссер - Тейлор Шеридан. Также роли исполняли звезда "Людей Икс" Николас Холт, Джон Бернтал из сериала "Ходячие мертвецы" и Эйдан Гиллен из "Игры престолов".

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Фильм сняли еще 2019-го, перенесли премьеру из-за пандемии коронавируса. Она состоится на платформе HBO Max, 14 мая 2021 года.

Анджелина Джоли продает картину Уинстона Черчилля за рекордную сумму. Он написал полотно во время Второй мировой войны и подарил президенту США Франклину Рузвельту.

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