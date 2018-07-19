Андрей Данилко заговорил о президентстве

Данилко не исключил своего участия в выборах-2019. Фото: ivona.bigmir.net

Певец Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, заявил, что не против принять участие в президентских выборах 2019 года.

Артист не видит ничего страшного в том, чтобы быть третьим после лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука и комика Владимира Зеленского, пишет "КП в Украине".

"Бог любит троицу. Было бы хорошо. Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так... "Но вы же не профессионал, язык не знаете" - говорят. Я язык знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!" - заявил Данилко.

Зеленского и Вакарчука включают в рейтинги кандидатов в президенты Украины. При этом они не подтвердили своего участия в предстоящих выборах.

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Слухи о том, что украинская артистка Верка Сердючка уходит со сцены, оказались ложными. Соответствующая информация появилась на официальной странице звезды в Instagram. В сообщении говорится, что актер Андрей Данилко, которому принадлежит образ Сердючки, только что вернулся из отпуска и чувствует себя прекрасно.