Американцы снимают сериал о Чернобыльской катастрофе в Литве

В вильнюсском районе Фабиенишкес продолжаются съемки мини-сериала о катастрофе АЭС в Чернобыле Фото: TheComeback

В вильнюсском районе Фабиенишкес продолжаются съемки мини-сериала о катастрофе АЭС в Чернобыле. Над фильмом работает более 500 литовских компаний и поставщиков.

Фильм сосредотачивается на событиях, произошедших после взрыва реактора в 1986 году. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа. Также в фильме покажут эвакуацию жителей и ход спасательной операции. Дата выпуска фильма пока неизвестна, пишет comingsoon.net.

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В июле 2017 года сообщили, что американская кабельная сеть HBO планирует снять сериал о Чернобыльской катастрофе. Главную роль в сериале отдали британскому актеру Джареду Харрису. Режиссером выступит Йохан Ренко, который снял другой популярный сериал "Во все тяжкие".

Сериал будет состоять из пяти серий и рассказывать историю ученого Валерия Легасова, который расследует причины взрыва на Чернобыльской АС.

Кроме HBO к производству сериала присоединилась Sky Television. Это будет первый совместный проект двух компаний.

Актриса киевского "Молодого театра" Ирма Витовская в фильме "Брама" сыграла жительницу Чернобыльской зоны отчуждения. Сценарий написали по пьесе львовского драматурга Павла Арье.