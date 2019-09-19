Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы

Фото: Оксана Княжик

На Форуме издателей во Львове к 90 летнему юбилею выдающихся шестидесятников Аллы Горской и Ивана Светличного презентовали альбомы "Алла Горская. Вспышка перед рассветом "и" Иван Светличный. К 90-летию ко дню рождения ".

"Алла Горская родилась 18 сентября, а Иван Светличный - 20 сентября, - говорит директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. - Они дружили и праздновали свой день рождения часто вместе. Один из самых известных праздников был в 1964 году, когда они праздновали свое 70-летие на двоих, им тогда было по 35 лет. Издания к печати подготовил Музей шестидесятников в Киеве. Издание об Алле Горской напечатало издательство "Клио", а о Иване Светличном - "Права человека". Особенность книг в том, что большое внимание уделили визуализации, в них много фото и мало текста ".

Издатели колебались, стоит ли браться за такое дело.

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"Сначала мы сомневались относительно того выдадим ли книгу, потому что не было надлежащего финансирования, - говорит Вера Соловьева, директор издательства" Клио ". - Нам много помогали финансово из-за рубежа и мы начали сразу с двух проектов. Ми должни привлекать внимание к таким фигурам, они являются идеалами для подражания. Сейчас мы мало понимаем то, как тогда нельзя было говорить на украинском, свободно дышать или одеть вышиванку. Это люди, которые за право жить в Украине скитались в лагерях, ибо система не позволяла быть собой ".

Вместе с Иваном Светличным наказание в Пермских лагерях отбывал и диссидент Игорь Калинец.

"В лагере еще несколько человек родились в сентябре и мы в шутку называли этот месяц черным сентябрем, - вспоминает. - Тогда это был так называемый политический термин. Я сидел с Светличным и он сказал, что я буду писать мелко на плотных клочках бумаги тексты, которие пишут другие. Я не хотел этого делать, потому что не било би времени на свое творчество, но слово Светличного был закон. Мы подчинялись и очень уважали его в лагере, он был нашим идейным вдохновителем, диктатором и вождем. Еще до ареста Светличный был центром украинского сопротивления, поэтому мы обрадовались, что он оказался именно в нашем лагере. Его сразу стали уважать не только молодые заключенные, но и старшие, все к нему тянулись и его слово было очень авторитетным ".

Игорь Калинец также поделился впечатлениями от просмотра фильма о шестидесятнике Василие Стусе "Заборонений".

"Фильм показался мне ценным для молодежи, актер прекрасно сыграл Стуса и очень хорошо показали систему КГБ. Можно посмотреть, что было и что осталось из того кошмара, точнее почти ничего не осталось. Но Аллу Горскую в ​​фильме я не очень воспринял, хоть она и была блондинкой, но имела такое ​​крепкое телосложение, воинственное, а в фильме она щуплая. Хорошо, что на ней есть акцент. Чтобы оценить ее стоимость достаточно было того, что в фильме сказали о ее убийстве".

В 1960-х годах Иван Светличный был фактическим организатором культурной и научной жизни творческой молодежи. Впервые был арестован 1 сентября 1965 за антисоветскую агитацию и пропаганду. 12 января 1972 Светличного арестовали вторично и обвинили по той же статье. Алла Горская в 1961-1965 годах вместе с Лесем Танюком, Василием Симоненко, Иваном Светличным и др. стала одним из организаторов и активным членом Клуба творческой молодежи "Современник", который был тогда центром украинской национальной жизни в Киеве. В это же время сознательно перешла на украинский язык. 28 ноября 1970 года Аллу Горскую убили в доме ее свекра в городе Василькове Киевской области.