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среда, 28 февраля 2018 21:00

Александру Пономареву разрезали рубашку на спине

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Александру Пономареву разрезали рубашку на спине
Состоялась премьера украинской комедии режиссера Александра Беляка "Сотка" Фото: YouTube

Состоялась премьера украинской комедии режиссера Александра Беляка "Сотка".

По сюжету Леопольд Барановский - работник супермаркета, который расставляет товар по полкам. Живет от зарплаты до зарплаты и имеет кучу долгов. Из-за конфликта на работе решил уволиться и напиться в баре. Там встречает мужчину и случайно примеряет его пиджак. В нем едет домой, а на утро вся его квартира, включая унитаз и умывальник забита долларами. Их Леопольд навытаскивал из кармана пиджака, где никогда не заканчиваются деньги. Но у пиджака есть настоящий хозяин - Виктор Хмара - кандидат в мэры большого приморского города. Он задействует для поиска драгоценной вещи все силы и связи. Леопольд готов вернуть вещь владельцу. Но неожиданно узнает, что стодолларовые купюры, перед тем, как появиться в кармане пиджака, должны исчезнуть из кармана другого человека.

"У меня, как и у каждого человека в жизни был момент, когда размениваешь последнюю сотку. Тогда думаешь, как жить дальше. Верю в то, что Господь дает нам все необходимое в независимости от того, кто мы есть и чем занимаемся. История в ленте похожа на волшебную палочку или золотую рыбку. Всю жизнь люди мечтали, чтобы деньги и ценности приходили сами. В нашем случае можно подумать, что стодолларовая купюра решает много вопросов, а когда они ложатся пачками - вопросы решаются еще быстрее. Наш герой тоже так думал . Но единственное, чего он действительно хотел - настоящей любви. Но эта вещь никогда не продается", - говорит режиссер Александр Беляк.

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Бюджет фильма не разглашается. Все средства вложили частные инвесторы.

"Львиная доля денег - моя. Для нас государство было бы не самым лучшим партнером. Потому что для комического кино важна четкость в приходе средств. Если процесс останавливается - снять почти невозможно. В нашем фильме один из героев - мэр города, а съемки проходили в Одессе . Аналогия с ситуацией с мэром Одессы Трухановым случайна, но любые скандалы для фильма только плюс. Мы снимали так, что звучали русскаий, украинский, английский язык и одесский говор. У фильма не существует оригинальной версии, есть две дублированные версии - украинская и русская", - продолжает режисер.

Фильм снимали в апреле 2017 году в Одессе. Первый съемочный день начался в Международный день смеха - 1 апреля.

"Мы снимали сцену на почте, когда герой отправляет целую коробку долларов бабушке. Она должна была упасть и перевернуться. На съемочную площадку пробрался вор. Украл одеяло, а потом увидел открытую уорбку, набитую долларами. Подумал что настоящие. Его выгоняли 6 раз", - говорит режиссер.

"Я приехал на площадку в первый день и увидел, как ассистент режиссера красит очки Понамарева в красный цвет. Затем его одели в рубашку, которую пришлось разрезать на спине, потому что была слишком мала. Так и начали работать. В свои фильмы Александр Беляк актерами и авторами песен берет друзей. Мне повезло дважды. Наша песня "Когда она рядом" стала саундтреком для фильма, а я сыграл роль ярого коррупционера ", - говорит фронтмен группы "Нумер 482" Виталий Кириченко.

В качестве владельца пиджака - украинский актер из сериала "Сваты" Евгений Капорин. Сыграл в эпизодах актер Александр Постоленко, певец Александр Пономарев и актриса Екатерина Кистень.

"В фильме сыграл мэра, но в жизни в политику не собираюсь. Если бы хотел - мог бы быть депутатом уже три созыва подряд. Никогда не претендовал и не буду на роль актера, но мне это интересно. С этим фильмом осуществилась мечта - я записал одну из любимых песен "Есть город, который я видел во сне" с симфоническим оркестром. В фильме главный герой играет на скрипке на улице перед Оперным театром, а я пою. Вокруг люди ходят. Когда снимали, кто подложил кепку. Какой-то прохожий сделал видео и выложил в интернет с подписью: "Пономарев зазывает на свой концерт "", - говорит певец Александр Пономарев.

Перед съемками исполнитель главной роли Евгений Капорин пообещал, что во время съемочного процесса не выпьет ни капли алкоголя и не выкурит ни одной сигареты.

"В съемочной группе не курил никто, кроме оператора. Это было невероятно, ведь даже попросить сигарету не у кого. Я сдержал свое обещание. Наш режиссер - человек с юмором. В довольно прохладное время, когда люди ходили в куртках, я снимался в майке, трусах и босиком. В одной из сцен должен был вступить в собачье дерьмо. Режиссер заставил сделать более 20-ти дублей. В финале этот кадр даже не вошел в финальную версию фильма", - говорит актер.

Ленту покажут в Казахстане и Беларуси. В украинском прокате фильм "Сотка" с 1 марта.

Четыре награды получила украинская комедия "Пять минут" на международном кинофестивале в американском городе Орландо.

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01
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