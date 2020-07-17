Айзек Стерн из Кременца получил семь Гремми

Американский скрипач Айзек Стерн родился в еврейской семье из Кременца wikipedia.org

18-19 июля в Кременце Тернопольской области пройдет фестиваль инструментальной и симфонической музыки InStrum Fest Kremenets. Благодаря онлайн-трансляции послушать выступления смогут все желающие. Про идею и программу мероприятия рассказала инициатор фестиваля, консультант по вопросам развития внутреннего туризма Татьяна Воронова.

Какая концепция фестиваля?

- InStrum Fest - это национальный проект. Его цель - популяризировать туризм через культуру. Проводим в уникальных местностях Украины, которые мало известны. Чтобы привлечь к ним внимание. Это уже третий фестиваль. В августе прошлого года делали в Залещиках Тернопольской области. Зимой, 14 февраля, - в Черновцах. Каждый раз выбираем новое место. И каждый фестиваль имеет свою региональную специфику и концепцию. В Залещиках была фотовыставка, посвященная городу, экскурсии, кинопоказы. Выступали пианист Евгений Хмара, группа Rockoko, симфонический рок-оркестр Brevis. Это единственный город на западе Украины, который имеет мягкий средиземноморский климат. Благодаря тому, что с трех сторон окружен водами Днестра. В Черновцах фестиваль проходил ко Дню влюбленных, поэтому акцент был на романтической музыке.

Фестиваль в Кременце посвящен 100-летию со дня рождения американского скрипача Айзека Стерна. Почему выбрали именно этого музыканта?

- Музыкант еврейского происхождения Айзек Стерн - всемирно известен и получил семь премий Грэмми. Но мало кто знает, что он родился в Кременце в 1920 году. Также скрипач был общественным деятелем, спас от сноса концертный зал в Нью-Йорке Карнеги-Холл. В середине 1950-х годов строили новый концертный зал, хотели уничтожить конкурента. Айзек Стерн сделал там учебный центр, таким образом памятник не смогли снести. Напротив, эти события дали толчок к увеличению количества зрителей Карнеги-Холла. Также он поддерживал Израиль, устраивал концерты в госпиталях для раненых. В 1991 году во время войны в Персидском заливе на концерте в Ерусалимском театре, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, присутствующие надели газовые маски и продолжали слушать его игру.

Поскольку Стерн был скрипачом, акцент на фестивале мы делаем на струнную музыку. Связались с потомками Стерна. Его сыновьями-дирижерами в Америке. Они знают о нашем фестивале, поддерживают его, и будут смотреть онлайн.

Кто из музыкантов будет выступать на InStrum Fest?

Мы объединяем известных исполнителей и талантливую молодежь. Выступит известный украинский скрипач Александр Божик. Он вошел в Книгу рекордов Украины за игру на четырех скрипках одновременно, был суперфиналистом программы "Украина имеет талант". На фестивале представит программу с женой пианисткой. Также будет Dz'ob из Днепра - уникальный для Европы формат, который сочетает инструментальную и электронную музыку.

Собрали молодых музыкантов, которые родились или учились в Кременце. Будут играть со своими коллективами. Клавесинистка Анна Иванюшенко, которая сейчас проживает во Львове, приедет с флейтисткой Натальей Павлив и скрипачом Андреем Кушниром. Скрипачка Наталья Житницкая, которая закончила Кременецкую школу искусств, выступит с киевским виолончелистом Арсением Ставицким и луганской скрипачкой Лолитой Меленчук. Музыканты соберутся у нас из разных регионов Украины.

Основная музыкальная программа будет проходить вечером на Замковой горе, которая является визитной карточкой Кременца.

Дневная программа фестиваля включает поэтические выступления, мастер-классы, встречей детей со скрипачом Александром Божиком и чтения трагедии поляка Юлиуша Словацкого "Балладина" в исполнении молодых черновицких поэтов. Его семья родом также из Кременца, здесь похоронена его мать, есть музей. В Польше этот автор почитается как Тарас Шевченко в Украине.

В Кременце была вспышка коронавируса еще в июне, за период до 9 июля зафиксирован лишь один новый случай заражения. Поэтому мы все же решили провести фестиваль. Но в основном в природных локациях, под открытым небом. Чтобы показать, что стоит и возможно делать такие события. Дать шанс музыкантам выступать сегодня очень важно. В рамках фестиваля устраиваем экскурсии. Одна из них - по Кременецкому ботаническому саду. Отсюда были привезены растения для ботсада Фомина в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер композитор Эннио Морриконе

Какую музыку представляете на фестивале?

- В первый день будет звучать современная музыка. В частности, Александр Божик исполнит известные хиты в авторской аранжировке. Таких групп как Kazka, Без обмежень, Metallica. Второй день посвящен классической музыке. В программе - произведения Паганини, Равеля, Шумена, Бетховена, Лигети, Шопена, шедевры барокко. И вместе с ними - украинских композиторов Жанны Колодуб, Николая Ластовецкого и Михаила Вериковского, который тоже родом из Кременца.

Привлекаете к фестивалю местные коллективы?

- Да, у нас будет выступать Кременецкий камерный оркестр. Исполнять мировые хиты. Город развивается, имеет культурный потенциал. Здесь есть свои детский, симфонический, камерный оркестры. Но в то же время с 2008 года музыкальная школа города находится на ремонте. Это стыдно, будущие музыканты вынуждены учиться в других помещениях. На фестивале мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. И собираем средства на ремонт школы, чтобы ускорить этот процесс.

Национальная филармония Украины выходит из карантина. С 6 по 26 августа в Колонном зале филармонии в Киеве состоится фестиваль "Летние музыкальные лучи". Это - 10 концертов классики XVIII, XIX и XX веков. В программе фестиваля - популярные фрагменты из опер итальянских и французских композиторов XIX и начала ХХ веков, джазовые хиты, серенады, произведения австрийских композиторов-классиков XVIII и ХIХ веков, вечер гитарной музыки, "Времена года" Антонио Вивальди, Йозефа Гайдна, Петра Чайковского.