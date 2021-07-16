Ада Роговцева отмечает день рождения. Самые яркие кинороли актрисы

16 июля 84-й день рождения празднует Ада Роговцева. К вашему вниманию 5 ярких киноролей актрисы.



"Лісова пісня", реж. Виктор Ивченко, 1961

В первой экранизации драмы-феерии Леси Украинки играет эпизодическую роль Полевой Русалки, живущей во ржи. Появляется на экране на 2 минуты.

Автор пьесы так описывает эту героиню: "Зелена одіж на їй просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квітки з куколю, ромен, березка".





Автор: Фото: kino-teatr.ru В экранизации драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» Ада Роговцева играет Полевую Русалку



"Салют, Мария!", Реж. Иосиф Хейфиц, 1970

Двухсерийный фильм о любви коммунистической подпольщицы и испанского матроса. Действие начинается в 1919-м и продолжается до 1940-х. События происходят на территории Украины и Испании.

За исполнение роли Марии получила премию на Московском кинофестивале. Также после выхода фильма Роговцеву признали лучшей актрисой года по результатам опроса журнала "Советский экран".

Автор: Фото: kino-teatr.ru За исполнение главной роли в фильме “Салют, Мария!” Ада Роговцева получила премию на Московском кинофестивале

"Камінний господар", реж. Мирослав Джинджиристий, 1971

Телевизионный спектакль по пьесе Леси Украинки. Роговцева играет эгоистичную донну Анну, а ее основной партнер Богдан Ступка сыграл Дон Жуана.

"Дон Жуан (Богдан Ступка), по мнению критика Татьяны Заболзаевой, искал не приключений в кроватях, а искал достойного интеллектуального соперника-пересмешника, которой и оказалась на его пути Донна Анна" - пишет театровед Олег Вергелис.



"Вечный зов", реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1973 - 1983

В 19-ти серийном фильме о 60-ти годах жизни одной семьи в сибирской деревне играла Анну Кафтанову.

Дочь богача выходит замуж за бедного крестьянина Федора Савельева, который позже становится руководителем базы, закупающей скот. Он изменяет ей, семейная жизнь несчастливая. Во время Второй мировой Федор уходит на фронт, попадает в немецкий плен и начинает сотрудничать с нацистами, по сюжету.

Автор: Фото: kino-teatr.ru В 19-серийном фильме “Вечный зов» Роговцева сыграла Анну Кафтанову — дочь богача, которая выходит замуж за бедного крестьянина

"Девять жизней Нестора Махно", реж. Николай Кафтан, 2005

В 12-серийном сериале об украинском анархисте сыграла Евдокию Матвеевну, мать главного героя.

Автор: Фото: kino-teatr.ru В 12-серийном сериале «Девять жизней Нестора Махно» Ада Роговцева сыграла Евдокию Матвеевну, мать главного героя

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16 июля, в свой день рождения, Ада Роговцева в киевском Доме кино представит документально-публицистический фильм "Ветер с Востока".

"В картине два мира - мир и война, но мир - это театр, где происходит подготовительная репетиционная работа, а война - также театр, но на войне. Есть еще один мир, который стоит особняком - это спектакль, который играют актеры, переосмысливая свой опыт соприкосновения с войной и тексты Александра Довженко и современных украинских авторов. Объединяют эти миры интервью с людьми, с теми, кто вовлечен в актерские выезды на восток, с военными, которые принимали актеров и становились зрителями непосредственно на передовой ", - говорит анонс ленты.