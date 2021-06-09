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четверг, 10 июня 2021 00:45

Ада Роговцева и Дзидзьо снимаются в комедии

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Начались съемки отечественной комедии "Где деньги". Проходят на киностудии имени Довженко.

Главные роли в комедии исполняют Ада Роговцева, Михаил Хома, также известный как певец DZIDZIO, Сергей Либа и Анна Буткевич.

Пианист-авантюрист Миша в поиске денег на освобождение вторая из-под ареста устраивается работать в старой хозяйки дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его, по сюжету.

Среди касту много звезд: Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Юлия Магдич, Дима Варварук.

Фильм выйдет в этом году.

Автор: Facebook
  Ада Роговцева снимается в комедии "Где деньги".
Ада Роговцева снимается в комедии "Где деньги".

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Автор: Facebook
  Михаил Хома снимается в комедии "Где деньги".
Михаил Хома снимается в комедии "Где деньги".
В сети появился трейлер документального фильма "Усатый фанк". Рассказывает об отечественной эстраде 1970-х, которую создатели ленты называют золотой эпохой украинской популярной музыки.
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