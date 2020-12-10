AC/DC презентовали клип на песню Demon Fire

Power Up посвящен одному из основателей Малькольму Янгу. Фото: facebook.com/acdc

Австралийская рок-группа AC/DC представила клип на песню Demon Fire. Видео опубликовали на официальном YouТube-канале группы.

Сингл вошел в альбом Power Up, который выпустили 13 ноября. Этот альбом является 17-й студийной работой группы.

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Power Up посвящен одному из основателей группы Малькольму Янгу, который умер в 2017 году.

Австралийская группа AC/DC выпустила 1-й за 6 лет альбом Power Up. Это 17-я пластинка рокеров. Посвящена основателю группы и гитаристу Малкольму Янгу, который умер в 2017-м.