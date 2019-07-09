A$AP ROCKY может пропустить концерт в Украине из-за драки

A$AP ROCKY находится в туре в поддержку 3-го альбома Testing. complex.com

Один из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend рэпер A$AP ROCKY попал под арест за драку. Музыканта обвиняют в нападении на прохожего 30 июня в Стокгольме, Швеция. Прокуратура считает, что исполнитель может сбежать, поэтому ему запрещается покидать пределы Стокгольма.

"Мы попросили отправить дело в Верховный суд, потому что Апелляционный суд не стал рассматривать его. Там решили следовать основному правилу об опасности побега, которое, я не думаю, может быть применено к данному случаю. Этот человек хорошо известен, он ничего не выиграет, избежав судебного разбирательства в Швеции", - говорит адвокат рэпера. A$AP ROCKY теряет миллионы долларов из-за отмены концертов.

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Организаторы Atlas Weekend не комментируют ситуацию. Фестиваль начинается сегодня.

Раким Майерс, более известен как рэпер A$AP ROCKY, следует паскетарианству - полностью отказался от употребления в пищу мяса теплокровных, но ест рыбу.