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вторник, 28 мая 2019 19:11

5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале "Молодость"
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Певца Элтона Джона в биографическом фильме "Рокетмен" играет Тарон Эджертон
Фото: imdb.com
Главную героиню в фильме "Разрушительница системы" играет Хелена Зенгель
Центральную роль в фильме "Юля" исполняет Полина Снисаренко
Документальный фильм "Память: как появился "Чужой" рассказывает о создании ленты "Чужой" 1979 года
В фильме "Вита и Вирджиния" писательниц Виту Сэквилл-Уэст и Вирджинию Вулф играют Джемма Артертон и Элизабет Дебики

25 мая стартовал 48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Будет проходить в столице до 2 июня. Покажут более 200 фильмов.

Gazeta.ua рассказывает о самых интересных лентах нынешнего фестиваля.

"Рокетмен" - реж. Декстер Флетчер, Великобритания, США

В основе сюжета лежит история английского музыканта Элтона Джона, настоящее имя - Реджинальд Кеннет Дуайт. Родился 1947 года в лондонском пригороде Пиннер. Учился в Королевской музыкальной академии. Начинает музыкальную карьеру как клавишник в группе Bluesology. 1967-го меняет свое имя на Элтон Джон. 1968-го выпускает первый сингл I've Been Loving You, а 1969-го - первый альбом Empty Sky в жанре психоделического рока.

Мировая премьера музыкального байопика состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. Главную роль играет Тарон Эджертон.

1 июня - Кинотеатр "Киев", 19:00

"Разрушительница системы" - реж. Нора Фингшайдт, Германия

9-летняя Бенни имеет проблемы с психикой. Не контролирует себя. Мать Бенни начинает встречаться с новым мужчиной. У дочки с ним конфликты. Девочку забирают в детский дом, где за ней будут присматривать психологи. Но ее не может выдержать никто. Она переезжает из одного заведения в другое. Хочет вернуться домой, по сюжету.

На 69-м Берлинском международном кинофестивале лента получила приз Альфреда Бауэра - третью основную награду после "Золотого медведя" и Гран-при.

30 мая - Кинотеатр "Киев", 16:45

31 мая - Кинотеатр "Киев", 11:30

"Юля" - реж. Рокси Топорович, США, Украина

Действие происходит 2014 года в Киеве. Студентка-фотожурналистка Юлия знакомится с солдатом, который только что вернулся из Донбасса и имеет посттравматический синдром. Девушка влюбляется в него, но сомневается в собственной независимости, по сюжету.

Американка украинского происхождения Рокси Топорович решила снять фильм об Украине, когда посетила Майдан 2014-го.

30 мая - Кинотеатр "Киев", 19:30

1 июня - Кинотеатр "Киев", 12:00

"Память: как появился "Чужой "- реж. Александр А. Филипп, США

Документальное кино о создании научно-фантастического хоррора "Чужой" Ридли Скотта содержит уникальные архивные материалы, концепты и сценарные заметки. Рассказывает о влиянии греческой и египетской мифологии и андеграундных комиксов, работе сценариста Дэна О'Бэннона и художника, дизайнера образа ксеноморфа - Ганса Гигера.

Мировая премьера ленты состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс".

29 мая - Кинотеатр "Киев", 13:45

"Вита и Вирджиния" - реж. Чания Баттон, Великобритания, Ирландия

В основе сюжета лежит история отношений британских писательниц Виты Сэквилл-Уэст и Вирджинии Вулф.

Мировая премьера биографической картины состоялась на 43-м Международном кинофестивале в Торонто. В байопике снялись Джемма Артертон, Элизабет Дебики и Изабелла Росселлини.

3 июня - Кинотеатр "Киев", 15:30

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Показы КМКФ "Молодость" проходят в Культурном центре "Кинотеатр "Киев" и официальном кинотеатре фестиваля - "Баттерфляй DeLuxe".

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