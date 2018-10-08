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понедельник, 08 октября 2018 21:45

5 фильмов, в которых мужчин заменили женщинами

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5 фильмов, в которых мужчин заменили женщинами
Актриса Джоди Уиттакер в сериале "Доктор Кто" играет роль, которую до нее исполняли 12 мужчин. Фото: YouTube

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде опровергли слухи, что после Дэниела Крейга роль может сыграть женщина.

"Бонд - мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан как мужчина и, я думаю, наверное, останется мужчиной", - говорит исполнительный продюсер бондианы Барбара Брокколи.

Отсутствие Бонда-женщины не умаляет женской роли в новых фильмах об агенте 007, считает она.

Gazeta.ua предлагает вспомнить фильмы и сериалы, в которых женщина стала центральным персонажем вместо мужа.

"Доктор Кто"

Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный научно-фантастический сериал. Выходит с 1963 года. За его историю главную роль исполняли 12 актеров-мужчин.

7 октября состоялся премьера 11 сезона. Загадочный пришелец Доктор впервые получил воплощение женщины. Роль исполняет британская актриса Джоди Уиттакер.

По сюжету, Доктор путешествует в пространстве и времени. В каждой серии вместе со спутниками борется с инопланетными угрозами, отстаивает добро, помогает восстановить справедливость.

Из-за длинной истории сериала роль главного героя не мог играть один актер. Чтобы оправдать их изменение, сценаристы придумали регенерацию. Если что-то угрожает жизни Доктора, он может перерождаться, получает новое тело и характер.

"Мы живем в захватывающие времени, а Доктор Кто подтверждает это увлечение изменениями", - прокомментировала свое утверждение на роль Джоди Уиттакер.

"8 подруг Оушена"

Культовая лента "Одиннадцать друзей Оушена" американца Стивена Содерберга вышла в 2001 году. Криминальный триллер рассказывает об одновременном ограбления трех казино Лас-Вегаса.

В июне этого года режиссер Гэри Росс выпустил спин-офф ленты, заменив мужчин женщинами. Банду возглавила сестра Дэнни Оушена Дебби. По сюжету, отсидела в тюрьме 5 лет и после освобождения взялась за новое дело - похищение самого дорогого в мире колье.

Фильм стал одним из самых ожидаемых премьер 2018. Одна из причин - звездный состав картины. Главные роли сыграли актрисы Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон, Минди Калинг, певица Рианна и рэп-исполнительница Аквафина.

"Карточный домик"

Главный герой политической драмы "Карточный дом" Фрэнк Андервуд умрет в 6 сезоне сериала. Этим его создатели объяснят отсутствие на экране Кевина Спейси, исполнителя роли президента США. Сотрудничество с актером прекратили в прошлом году после громкого секс-скандала.

В конце 5 сезона Андервуд уходит в отставку, по сюжету. Исполняющим обязанности становится вице-президент Клэр Андервуд, его жена. Она такая же безжалостная и циничная, как и ее избранник. Женщина станет центральным героем нового сезона, который будет завершающим в истории сериала.

"Охотники за привидениями"

В 1984 году вышел фильм о исследователях паранормальных явлений. Ученых выгоняют из университета. По заказу начинают отлавливать призраков в квартирах нью-йоркцев. Но однажды все они вырываются наружу.

"Женский" римейк картины увидел свет в 2016 году. Действие происходит через 30 лет после событий оригинальной ленты. В ней ловцами призраков становятся четверо женщин.

"Подружки невесты"

Главной героине Энни не везет в личной жизни и работе, по сюжету. Готовится стать подружкой невесты на свадьбе своей давней подруги Лилиан. Девушка хочет лучше организовать ее праздник. Однако в этом ей противостоят другие подружки - две сестры, еще одна подруга и жена босса. Последствия конкуренции дают о себе знать уже на девичнике.

Основой для фильма стала картина "Друзья жениха". Товарищи будущего мужа дают ему плохие советы, отказывают от брака и попадают в передряги.

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11 октября в украинский прокат выйдет музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера. Лента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Майна, теряющего свою популярность. Мужчина начинает пить, однако впоследствии знакомится с Одри - девушкой с невероятным голосом, и она становится его надеждой. Они влюбляются и Джейсон делает все, чтобы зажечь ее звезду. Однако когда Одри приобретает популярность, мужчина не может смириться с тем, что уже потерял свою. Главную мужскую роль сыграл сам режиссер Брэдли Купер. Роль Одри сыграла американская певица Леди Гага.

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