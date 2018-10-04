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четверг, 04 октября 2018 15:51

Появился украинский трейлер фильма о 16-летней королеве

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Появился украинский трейлер фильма о 16-летней королеве
Роль Марии Стюарт (на фото) исполняет Сирша Ронан, Елизаветы І - Марго Робби. ФОТО: YouTube

В сеть выложили первый украинский трейлер ленты "Мария - королева Шотландии" режиссера Джози Рурк.

Фильм снят на основе книги австралийского историографа Джона Гая "Мое сердце - моя собственность: Жизнь Марии - королевы Шотландии" о шотландской королеве Марии Стюарт. В 16 лет она стала королевой Франции. Овдовев, Мария едет в Шотландию, где борется за престол со своей кузиной Елизаветой І.

"Мария - королева Шотландии" выйдет на широкий экран 17 января 2019 года.

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28 сентября в YouTube выложили трейлер комедии о лондонских детективах Шерлоке Холмсе и Джоне Ватсоне от киностудии Sony Pictures. Главные роли сыграют Уилл Феррелл и Джон Рейли.

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