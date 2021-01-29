2 украинских фильма будут бороться за "Оскар"

Автор: facebook.com Драма "Атлантида" о Донбассе 2025 года вошла в так называемый длинный список премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". В общем Американская киноакадемия допустила к рассмотрению в этой номинации 93 ленты

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила фильмы, допущенные к рассмотрению на 93-ю премию "Оскар". В список попали 2 украинские ленты, созданные при поддержке Госкино.

В категории "Лучший международный фильм" представлена ​​драма Валентина Васяновича "Атлантида", выбранная Украинским оскаровским комитетом как национальный претендент на "Оскар". Всего Американская киноакадемия включила в эту номинацию картины из 93 стран мира.

"Атлантида" рассказывает о Донбассе после освобождения от оккупантов. События разворачиваются 2025-го, через год после окончания войны с Россией. Регион возвращен в состав Украины, но из-за экологической катастрофы его территории признаны непригодными для проживания. По сюжету, ветеран войны возвращается в родные места. Не хочет уезжать с малой родины.

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В категорию "Лучший документальный фильм" вошла лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". Получила квалификацию как победитель американского кинофестиваля "Сандэнс" и участник Берлинского кинофестиваля. Всего в этом списке представлены 238 работ.

"Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье из городка Красногоровка Донецкой области. Мать-одиночка Анна Гладкая воспитывает четверых детей - двух старших дочерей и двух сыновей. Имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах. Вместе снимают кино "2014" о своей жизни во время войны. К созданию привлекают родственников, соседей, украинских военных. Берут друг у друга интервью о пережитом, по сюжету.

Короткие списки из 15 фильмов в каждой категории объявят 9 февраля. Номинантов на "Оскар" назовут 15 марта. 93-я церемония вручения состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от государственных наград по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Указ о награждении кинематографистов подписал президент Владимир Зеленский. Васяновичу должны были вручить орден "За заслуги" 3-й степени. Ирине Цилык планировали дать звание заслуженного деятеля искусств Украины.