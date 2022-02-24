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Сергей Чирков
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Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
пятница, 25 февраля 2022 17:00
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Покажіть мій окоп

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Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні об'єкти від балістичних ракет. Не викотимо жодного зенітно-ракетного комплексу Patriot зі знайдених наприкінці минулого століття в одному з таксопарків Кропивницького. Зі старої бухти Одеси не вийде піднятий на поверхню 16 лютого ракетний крейсер класу "Тікондерога", яким борознять світові води морські сили США. З ангарів Гостомеля не вилетять надзвукові бомбардувальники B-1B Lancer, що заростають тут павутинням із радянських часів.

Ми радо все це і викопали б, і підняли б. Як влітку 2014-го зробили путінські "трактористи". Але США – не Росія. І Велика Британія – не Росія, й інші країни демократичного Заходу. Вони не можуть собі дозволити кримінальні методи у міждержавних відносинах і нахабну брехню від імені національного прапора. Вони не вбираються в чуже, не здирають підло з рамен шевронів. Західні демократії завжди діють від власного імені.

Щоб зі Сполучених Штатів пішла нам оборонна зброя, знадобилися зміна президентського кабінету і кількарічні дискусії в Сенаті. Кожен літак із військовим вантажем залишає Лондон під пильним оком британців. Країни Балтії, щоб не підставити партнерів, питають дозволу у виробників зброї. Німеччина, попри критику сусідів по континенту, досі не передала навіть безневинних шоломів. Кожен діє в рамках закону.

Нам із вами хотілося, щоб із заокеанських контейнерів разом із "Джавелінами" вийшли хвацькі хлопці і сказали: все буде о'кей. Нас трохи образило переміщення з Києва іноземних посольств. Замість залишити нас на ймовірну поталу, амбасади мали ввести на суверенні території захисні мобільні підрозділи. Московські ординці утрималися б бодай від килимового бомбардування. Але й це зрозуміло: людські життя – понад усе.

Хлопці з контейнерів не вийшли й не вийдуть. Навіть якщо, борони Боже, повториться Іловайськ і нас розстрілюватимуть упритул. Україна не є членом НАТО, захищати її не дозволяє буква статуту. Інша буква цього ж статуту не пускає нас під парасольку колективної безпеки. І це теж у рамках демократії.

Якщо західній цивілізації на роду написано вмерти, згине вона через власне чистоплюйство. Демократичне суспільство – найгуманніше і найчесніше. Та коли маєш справу з убивцею, базові принципи слід відсувати вбік.

Не було в історії московитів договору чи зобов'язання, яких вони не порушили б. Ординці й підписують їх не заради миру та добросусідства. Мета завжди одна: обдурити, отримати односторонній зиск, виграти час на озброєння чи для удару у спину. Усе, що Московія підписує, насправді – вексель до сплати. Закінчується вигода, договір – на смітник.

Треба було роззброїти Україну – з'явився Будапештський меморандум. Нагода віджати Крим – і вже нема ні меморандуму, ні Великого договору з Україною.

Тоталітарний Кремль щиро дивується, коли люди відмовляються переписувати свої конституції. Не розуміє, чому НАТО не бажає плювати на свій статут. Без найменшого сумніву вимагає скасувати міждержавні документи, підписані з колишніми радянськими республіками та членами Варшавського договору після 1991 року.

Московія – ординська держава. Путін, погрожуючи танками й ракетами, замахнувся на Україну. Завтра дістане з валізки ядерні боєголовки і захоче Польщу з Німеччиною. І жодні дипломатія та запопадлива метушня Макрона з Шольцем не зарадять.

Покажіть мій окоп. Дайте зброю, яку втримають немолоді руки. Не хочу "завтра", яке приготували московити. Не хочу навіть бачити, як вони корчитимуться під нечуваними санкціями західної демократії.

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
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