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Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
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Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
четверг, 10 марта 2022 17:05
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Коли нам море по коліно – хай московити бояться!

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Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу Європи – на потіху світові.

Путін вдався до ядерних погроз. Причиною разом із "санкціями у сфері економіки" він назвав "агресивні висловлювання на адресу країни". Новітнього фюрера розлютили глузування й принизливі висловлювання лідерів та преси західних країн.

У всі часи диктатори й самодержці боялися кепкувань, сміху вслід царственому поступу. Вони прагнули або приручити сміх, згадаймо сонми блазнів при тронах, або оголошували на пасквілянтів і скоморохів нищівне полювання.

Осміяне перестає бути величним, грізним, страшним. Проти приниженого словом легше боротися й перемагати.

Як тут не яритися? Московія три десятиліття збирала сили для упокорення України. Двохсоттисячне військо на нас кинула, а тут зійшлися два українці на Майдані та й задиміли цигарками.

– Зізнайтеся, куме, вам страшно?

– Страшно вчора було. А сьогодні – море по коліно.

– Ваша правда.

– А коли нам море по коліно, хай московити бояться!

Посміялися та й далі:

– А знаєте, як московити кажуть на цю війну? Апєрація!

– Тю дурні! Де таке бачено, щоб пацієнт зіскакував з операційного столу й мотлошив хірурга!

Українців перестало лякати, що проти ядерної держави в окопах поряд із нами – жодної держави.

– От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

– Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни?

– А отака: Московія воює з усім світом, а Україна – за увесь світ.

Сполучені Штати, друзі по континенту й із сусідніх країн встигли нас трохи озброїти. Але б'ємо окупанта самі.

Більшає жартів про недавніх сябрів. Літаки й крилаті ракети кремлівського безумця летять від них із першого дня, а тепер і землею пішли.

– Чули, куме, Москва до наступу вже й білорусів залучає.

– Мабуть, м'ясо закінчується, якщо переходять на бульбу.

Лукашенківці викликають більше зневаги, ніж ненависті.

Подумки наші дядьки не без відрази, але зазирають і через паркан, до войовничого сусіда. То з гуманітарним дорученням у двері постукають:

– Доброго дня, вороженьки! Ми привезли тіло вашого чоловіка.

– А де голова?

– А вона точно була з ним, коли їхав в Україну воювати?

… то на бруківку ляжуть послухати, що там у головному бункері.

Путін викликав Шойгу:

– Як там Україна воює?

– Не знаю… Звідти ще ніхто не повертався.

І не повернуться. Україна б'є кремлівських убивць смертельною зброєю, а між боями сміється із жалюгідного у своїй суті ворога.

Не повернуться. Навіть вивчивши пароль про паляницю. До речі, пароль нині такий: "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці". Відгук: "А московитам і глиця не сниться".

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
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