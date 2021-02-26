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пятница, 26 февраля 2021 23:46

Женщина придумала, как безопасно оставить ребенка одного

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Женщина придумала, как безопасно оставить ребенка одного
Женщина сконструировала плоскую картонную версию самой себя в полный рост. Фото: Сато Неджи в Twitter

Ребенок молодой мамы из Японии постоянно хочет, чтобы она была рядом.

В результате, она не могла отойти ни на минуту и ​​придумала способ, который помог ей получить немного свободного времени, об этом написала Сато Неджи в Twitter.

Она пояснила, что знала, что сын каждые несколько минут возвращается, чтобы проверить, рядом ли она. Женщина узнала, сможет ли ее идея помочь оставить сына и сделать домашние дела.

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Она сконструировала плоскую картонную версию самой себя в полный рост. Как сын отвернулся, то женщина поставила картонную фигуру так, будто она следит за ним, а потом осторожно отошла.

Ребенок заметил отсутствие матери только через 20 минут и заплакал.

По мнению женщины, ее эксперимент удался, а в важных случаях даже 20 минут времени могут помочь.

Родители хотят поддержать ребенка, но иногда говорят для этого не правильные фразы. Одна из них, определенная ситуация - это мелочи и не стоит расстраиваться.

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