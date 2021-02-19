Назвали фразы, которыми не стоит успокаивать ребенка

Ребенку следует благодаря невербальному общению, то есть жестами, позами, выражением лица показать, что родители сочувствуют и любят ее. Фото: pixabay

Родители хотят поддержать ребенка, но иногда говорят для этого не правильные фразы.

Одна из них, определенная ситуация - это мелочи и не стоит расстраиваться, пишет 4mamas.

Взрослый может считать, что обычная неудача в школьном конкурсе - это не слишком трагично. Но для ребенка это как серьезная олимпиада. Для него в этот момент будущего не существует. Он еще не понимает как заглядывать далеко вперед, поэтому такая фраза родителей не поможет.

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Говорить "прекрати плакать, слезами горю не поможешь" указывает, что следует обуздать эмоции, спрятать куда-то, сделать вид, что жизнь продолжается и ничего не произошло. Но загонять эмоции вглубь чрезвычайно вредно. Они никуда не деваются из мозга, а начинают проявляться необоснованными тревогами или болезнями без очевидной причины. Единственный способ - прожить свои эмоции, просуммировать столько, сколько нужно психике.

"Как ты мог помочь этой ситуации?", "Ты сам виноват" вызывает у ребенка только больше огорчения. Лучше эту фразу сказать позже - после еды и отдыха.

Ребенку следует благодаря невербальному общению, то есть жестами, позами, выражением лица показать, что родители сочувствуют и любят его. Можно сказать это и вслух и обнять.

Также можно добавить: "Ошибаться нормально. Я тоже иногда ошибаюсь", "Ты получил опыт, поэтому сможешь достичь большего с его учетом. Если хочешь, подумаем вместе, как это сделать".

В процессе воспитания многие родители учат детей самопожертвованию и саморазрушению для удовлетворения чужих потребностей. Часто удовлетворение нужд родителей — основная функция, которую выполняют дети. Но это неправильно: родитель должен заботиться о ребенке, а не наоборот. Многие становятся отцом и матерью, не будучи к этому готовыми.