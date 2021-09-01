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Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку

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Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку
Не надо регулярно заниматься сексом, чтобы зачать ребенка. Фото: pixabay

Первый миф о зачатии ребенка заключается в том, что если беременность не наступает за пол года, то у пары проблемы со здоровьем.

60% пар, в которых незащищенный секс, беременеют в течение этого периода, а после 30 лет этот показатель уменьшается, пишет nashamama.

Лишь 3% пар бесплодны, другие становятся родителями, но позже.

Еще одна ложь, что после 35 лет сложно забеременеть. Возраст не имеет значения, но женщине после 35 лет врач скажет то же самое, что и 25-летней. Обе должны пытаться зачать ребенка хотя бы полгода.

Успех зачатия не зависит от возраста мужчины. Изменения в репродуктивной системе мужчин начинаются на 10 лет позже, чем у женщин, мужчина может стать отцом и в 50 лет.

Не надо регулярно заниматься сексом, чтобы зачать ребенка. Это увеличивает шансы на беременность, но мнения врачей расходятся в том, сколько секса должно быть. Например, ежедневные половые акты только снижают вероятность беременности, потому что сперма должна иметь определенные качества.

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Забеременеть после гормональных препаратов можно только через три месяца - также ложь. Современные контрацептивы позволяют сразу же после прекращения их употребления начать попытки забеременеть.

Со временем среди пар становится популярным отказ от детей. Причиной этого является не эгоизм. Большинство современных людей не хотят заводить детей из-за глобального потепления, как выяснили исследователи. Осознанные пары волнует то, что перенаселение ухудшит и без того плохую экологическую ситуацию.

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