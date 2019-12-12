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четверг, 12 декабря 2019 15:21

Ведущие "1+1" открыли благотворительную "Карусель желаний" в Киеве
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Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба
Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба
Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба
Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба
Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба

В Украине впервые появились "Карусели мечты" - инсталляции, которые помогут детям учиться мечтать. Благодаря благотворительному проекту 1+1 media "Здійсни мрію" и компанией "Эпицентр" "Карусели мечты" заработали одновременно в пяти городах - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Они будут работать до апреля 2020 года.

В Киеве ведущими открытия благотворительной Карусели стали - Лидия Таран (ТСН) и Алексей Душка (Едим по 100). Также на мероприятие пришли ведущие "Сніданок з 1+1" - Неля Шовкопляс и Егор Гордеев, ведущий "ТСН.Ранок" Святослав Гринчук, куратор "Здійсни мрію", ведущая Профутбол (2+2) Александра Лобода, хореограф Дмитрий Дикусар, суперфиналистка "Голос. Дети" Анастасия Багинская, блоггер Евгений Белозеров, телеведущая Роза Аль-Намри.

  Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба
Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту, чтобы воплотить ее в жизнь. Фото: пресс-служба

"Это только первый шаг. Во время открытия Каруселей мы провели Урок мечты и теперь маленькие посетители будут 5 месяцев рисовать свои фантазии. Все это время они смогут крепить их к Карусели. Ежемесячно команда "Эпицентра" будет выбирать лучшую мечту в каждом городе и воплощать ее в жизнь", - рассказала Лидия Таран.

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На открытие карусели приехали и пациенты больницы Охматдет. С ними звезды поделились лайфхаками, как достигать своей цели. В завершение дети нарисовали свои мечты и прикрепили их к 3-метровой карусели.

"Все ребята в моем возрасте мечтали быть или пожарными, или полицейскими, или космонавтами. Я выбрал третье - я жил с мамой и у нас не было возможности поехать за границу, а так хотелось увидеть мир. И увидеть, что там за пределами нашей планеты. А сейчас я мечтаю, чтобы мой сын и вообще все дети жили в экологически чистой стране - так постоянно продвигаю сортировку мусора", - рассказал Евгений Белозеров.

  Ведущий Алексей Душка, танцовщик Дмитрий Дикусар и куратор "Здійсни мрію" Лидия Таран. Фото: пресс-служба
Ведущий Алексей Душка, танцовщик Дмитрий Дикусар и куратор "Здійсни мрію" Лидия Таран. Фото: пресс-служба

"Я хотел быть ведущим "Поле чудес". Это еще до Леонида Якубовича было и там постоянно менялись ведущие. И я смотрел на них и думал: "Я смогу лучше". Реально собирался ехать на это шоу. А я не знал, далеко ли это. А родители со мной не спорили и не говорили мне, что это бредовая идея. Они подыгрывали и говорили, что мы обязательно поедем, но сначала уроки, домашнее задание, подготовиться надо", - рассказал ведущий Алексей Душка.

9-летний бельгиец Лоран Симонс, который живет в Нидерландах, в декабре получит степень бакалавра в Техническом университете Эйндховена. Мальчик начал обучение на факультете электротехники в марте этого года, когда ему было еще 8. Курс, рассчитанный на 3 года, ребенок закончит за 10 месяцев.

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