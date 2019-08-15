Старший, средний, младший: как очередность рождения влияет на способности ребенка

Очередность рождения - значимый фактор, который влияет на наши индивидуальные особенности. Фото: ua.depositphotos.com

Почему старшие и младшие дети в семье бывают такие разные: старший, например, ответственный и организованный, младший - весельчак и лентяй. По всем меркам старший успешнее младшего. Но у младшего больше друзей и при всей его неорганизованности живется ему радостнее. Действительно ли порядок рождения в семье влияет на модель поведения человека.

Историки утверждают, старшие - консерваторы и перфекционисты, младшие - дерзкие смельчаки и творческие натуры. Исследовав биографии 7 тысяч исторических и научных деятелей, радикально повлиявших на атмосферу своей эпохи, обнаружили: среди младших (не первенцев) в 18 раз больше революционеров (а также ученых, "перевернувших мир"), чем среди старших.

Психологи в свою очередь подтверджают, что модели поведения во многом определяются "порядковым номером" ребенка в семье. Но на формирование индивидуальных различий влияет не только место ребенка среди братьев и сестер. Важный фактор — это стиль отношения родителей к детям. С появлением каждого следующего ребенка их реакции и поведение меняются. Меняется ситуация в семье, материальное положение, одна и та же женщина в 20 и в 35 лет имеет разный жизненный опыт. Кем же лучше быть, старшим, младшим, средним? Однозначного ответа нет: у каждой позиции есть свои плюсы и минусы.

Если их двое

Фото: ua.depositphotos.com

Если в семье два ребенка, кажется, что им должно быть проще, ведь у каждого только один конкурент. Но соперничество один на один может быть жестким, особенно если у детей маленькая разница в возрасте. С появлением младшего старший переживает кризис перераспределения ролей. Девочка воспринимает рождение младшего проще, чем мальчик, обычно с удовольствием включаясь в его воспитание. А первенцу-мальчику порой бывает трудно, особенно если младшая, наоборот, девочка и в чем-то его обгоняет (скажем, в учебе). Он может начать хуже себя вести или учиться. Но и младшему нелегко: чувствуя, что причиняет старшему страдания, он не может понять почему. Он часто сталкивается с тем, что старший (авторитет и кумир) отвергает его любовь и восхищение. Это может приводить к поискам всевозможных способов загладить воображаемую вину: младший может принять бессознательную установку на поражение, чтобы хоть в чем-то отдать старшему первенство.

Старший: много внимания, много ожиданий

Он появился в семье первым и какое-то время остается единственным. Как правило, ему уделяют много времени, с ним много занимаются. Но ему достаются и тревоги, и неуверенность молодых родителей. Мужчина и женщина становятся отцом и матерью именно благодаря ему; с ним вместе они проживают заново то наследство, которое вынесли из своего детства и с которым, возможно, не до конца разобрались.

Фото: ua.depositphotos.com

До рождения первенца, мы не имеем другого опыта воспитания, кроме того, как воспитывали нас самих. Поэтому со своим первым ребенком мы либо повторяем родительский стиль воспитания, либо пытаемся все делать наоборот. Отказ от привычного стиля ничуть не лучше слепого следования ему: он также демонстрирует нашу зависимость от родителей. Образно говоря, первенец оказывается промокашкой, которую первой прикладывают к кляксе и которая впитывает больше всего чернил.

Пока он у родителей один, он все время на передовой — внимание взрослых сосредоточено только на нем. Такая позиция может восприниматься как привилегированная, но, как только его поведение перестает устраивать родителей, возникает конфликт, и взрослые нередко готовы отстаивать свою позицию до победного конца (ведь еще нет следующих детей, которые будут претендовать на их внимание). И, конечно, рано или поздно старший сталкивается с испытанием, которым для него неизбежно становится рождение брата или сестры.

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Младший: любимчик, конкурент

Самый младший в семье имеет дело с опытными родителями, которые меньше тревожатся, чем после рождения первенца. У него больше шансов стать любимчиком, и часто родители склонны, не отдавая себе отчета, задерживать его взросление, оставляя его "своим малышом". У последнего ребенка нет соперника, идущего ему на смену, благодаря которому он чувствовал бы потребность поскорее вырасти, научиться чему-то, — ему некуда торопиться. Младшим свойственны беззаботность, оптимизм и готовность принимать чужое покровительство. У них могут возникнуть проблемы с самодисциплиной, им бывает трудно самостоятельно принимать решения.

Фото: ua.depositphotos.com

Быть любимчиком не так уж и выгодно: чтобы продолжать нравиться, он подчиняется желаниям родителей. Но так он еще больше противопоставляет себя старшим братьям и сестрам, которые, конечно же, ревнуют. Не все проявления ревности очевидны для родителей. Так, если старшие играют с малышом, как с куклой, родители обычно одобряют их поведение. Но на самом деле старшие таким образом обезвреживают потенциального конкурента, не давая ему расти: они всегда готовы помочь малышу одеться или покормить его, хотя он уже умеет делать это сам.

Младший знает, что силой в отношениях ничего не добьешься. Поэтому часто вырабатывает обходные пути достижения своих целей. Младшие становятся настоящими мастерами общения, ведь им приходится жить в обществе старших и учиться выстраивать с ними отношения. Семья — первый социальный институт, с которым сталкивается ребенок, и старший проходит его, общаясь только со взрослыми, второй выстраивает отношения с партнером-соперником. А младшему достается еще больше партнеров, его опыт богаче и разнообразнее. Но в то же время школа жизни младшего суровее: родители всегда пойдут навстречу ребенку, а старшие брат или сестра такими снисходительными не будут, поэтому у младшего есть опыт борьбы (чаще всего закулисной) за свое место в семье.

Фото: ua.depositphotos.com

Средний: найти свою нишу

Ни старший, ни младший, он ищет свое место. Побыв младшим и (не вполне) насладившись родительским вниманием, он зачастую слишком рано теряет привилегированную позицию. Но быть средним порой оказывается легче: благодаря отсутствию излишнего родительского давления (завышенных родительских ожиданий, как у старшего, и гиперопеки, как у младшего), средний ребенок живет своей жизнью, той, которая нужна ему самому. Средние часто бывают спокойнее, и налаживают мир между старшим и младшим. Промежуточная позиция средних детей стимулирует развитие у них социальных навыков. Став взрослыми, многие из них хорошо умеют вести переговоры и ладить с разными людьми.

Почему мы в это верим

Очередность рождения — значимый, но не единственный фактор, который влияет на наши индивидуальные особенности. Она может способствовать проявлению некоторых черт характера, но не меньшую роль играют множество других вещей. Это и атмосфера в семье, и ее экономическое положение, и распределение функций между матерью и отцом, и внешние влияния. Данные об очередности рождения стоит принимать во внимание, но нельзя считать их единственной истиной и уж тем более приговором судьбы.

Голландские психологи Лилиан Бельмон и Фрэнсис Маролла в 1973 году исследовали несколько десятков тысяч юношей и установили, что чем больше у ребенка старших братьев и сестер, тем ниже его интеллектуальные способности. Американские психологи Роберт Зайонц и Грегори Маркус попытались объяснить этот феномен: первенец растет в обществе родителей, взрослых людей, которые много знают (среди первенцев больше всего нобелевских лауреатов). Второй ребенок общается уже не только с родителями, но и со старшим братом или сестрой, которые знают гораздо меньше, чем взрослые, третий — с родителями, старшим, средним. Общий интеллектуальный уровень семейной среды снижается по мере увеличения количества детей, что влияет на развитие младшего ребенка.