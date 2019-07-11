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вторник, 16 июля 2019 04:20

Самая молодая тату-мастер рассказала, сколько будет зарабатывать рисунками на теле
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Одесса: самая маленькая тату-мастер Ева Гребенюк рассказала о недетских мечтах
Фото: фото предоставлено Иннесой Гребенюк
Одесса: самая маленькая тату-мастер Ева Гребенюк рассказала о недетских мечтах
Одесса: самая маленькая тату-мастер Ева Гребенюк рассказала о недетских мечтах
Одесса: самая маленькая тату-мастер Ева Гребенюк рассказала о недетских мечтах
Одесса: самая маленькая тату-мастер Ева Гребенюк рассказала о недетских мечтах

Одесситка 7-летняя Ева Гребенюк стала самой молодой тату-мастером и попала в Книгу рекордов Украины. Это зафиксировали на фестивале Tatoo Collеction Kiev. Ей подарили путевку в Болгарию.

"Хочу стать богатой тату-мастером. Один рисунок на теле будет стоить 5 тысяч гривен. Хотя еще совсем недавно думала, что стану ювелиром или дизайнером одежды. Деньги ранее собирала на "Теслу", когда у нас машины не было. Но она уже скоро будет. Даже выбрали уже - "Land Rover", - рассказывает Gazeta.ua Ева Гребенюк.

Ева в день рождения папы сделала ему настоящую татуировку по мотивам своего любимого мультика. Эскиз полностью нарисовала сама по желанию отца.

"Девочка поразила тем, что она очень самостоятельная и независимая. Часто случается так, что рекорд вызывает шквал различных эмоций - от положительных до отрицательных. Это связано с тем, что рекорд - это всегда выход за рамки привычного, а иногда даже возможного. И не все люди готовы ломать стереотипы в своей голове", - говорит Gazeta.ua руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Кроме настоящего тату, которое сделала отцу, девочка пока набивает временные татуировки. К ней выстраиваются очереди, чтобы создать рисунок на теле. В среднем свою работу пока оценивает в 5-20 грн.

"Когда мы приехали из конвенции, ее одноклассники пожелали себе тату и даже родители и учительница. Она уже подбирает рисунок", - говорит мама девочка Иннеса.

Ева Гребенюк родилась в творческой семье. Мама Инесса в 2006 году приехала из Минска учиться в Одесской Академии музыки по классу оперного вокала, папа в 2000 году приехал из Крыма учиться в театрально-художественном училище им. Грекова на бутафора-кукольника. Татуировкой папа стал заниматься еще до приезда в Одессу, а уже в Одессе оттачивал мастерство на одногрупниках.

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Тату-культуру Ева впитывала с раннего детства. В 2015 году побывала на своей первой тату конвенции, правда пока еще как папина поддержка. А дальше последовали многочисленные конвенции в Киеве, Одессе, Германии. Ведь тату конвенции это не только встреча и обмен опытом единомышленников, но еще и серьезные соревнования.

Девочка перешла в 2 класс. Увлекается математикой и с удовольствием занимается в студии pole dance.

Говорят, что психологи по рисункам детей проводят целые тесты, до оценки уровня интеллекта. А могут это сделать родители и на обращать внимание.

Действительно, рисунок любого человека многое может отобразить. И даже если мы захотим нарисовать так, чтобы рисунок "не читался", на 100% это все равно не удастся. Специалисты называют рисунок ребенка графической языке, отражает все увиденное, услышанное ребенком.

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