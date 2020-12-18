Пользуется 36 столовыми приборами: в шоу приняла участие 9-летняя конкурентка Ольги Фреймут

Школьница из Днепра Любовь Глумова знает 55 столовых приборов и пользуется 36.

Девушка уже в 3 года с легкостью управлялась с вилкой и ножом. Глумова с этикетом на "ты". Девочка может предугадать, какое блюдо будут подавать, только по приборам, которые к ней принесли. Свои умения она показала на "Новому каналі" в шоу "Дети против звезд", где обыграла в батле балерину Екатерину Кухар.

Хороших манер девочку с детства учила бабушка Наталья. Женщина возглавляет "Школу очарования".

Автор: предоставлено пресс-службою "Нового каналу" Хороших манер девочку учила бабушка

"Дошкольники и младшие ученики - самые преданные сторонники этикета. Они любят правила. Им так удобнее и понятнее жить. Поэтому детям необходимо с детства рассказывать, показывать и учить правилам поведения и этикета. Эти знания позволяют им чувствовать себя спокойно и уверенно в различных ситуациях. Мы не учили Любу принудительно. Она отражает наше поведение в семье и автоматически принимает наши ценности", - делится методами воспитания Наталья.

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Девушка рассказывает подругам правила хороших манер, и даже стала соведущей программы по этикету на местном ТВ в Днепре.

Балерина Екатерина Кухар рассказала, как придерживается этикета за столом. На сцене она – нежная и грациозная. На экране – строгая судья. А какая прима-балерина в быту, когда она не находится под прицелом телекамер или пристальным взглядом театральных зрителей?