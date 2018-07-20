Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных

Фотограф Паула Гальвао, 39 лет, из города Натал, Бразилия, поделилась снимками матерей и их детей. Женщина фиксирует первые моменты жизни ребенка.

Ей удалось поймать момент, когда малыша доставали из амниотического мешка. На других фото - первые встречи матерей с младенцами, пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Паула начала делать такие снимки после рождения ее собственной дочери Ингрид, которой уже 17 лет.

Женщина работает круглосуточно. Ребенок может появиться на свет в любой момент - нужно быть готовой, объясняет она.

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"Каждое рождение - это новое ощущение счастья. Моя работа наполняет меня", - говорит Паула.

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