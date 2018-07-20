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пятница, 20 июля 2018 16:01

Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных
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Фотограф Паула Гальвао, 39 лет, из города Натал, Бразилия, поделилась снимками матерей и их детей. Женщина фиксирует первые моменты жизни ребенка.

Ей удалось поймать момент, когда малыша доставали из амниотического мешка. На других фото - первые встречи матерей с младенцами, пишет Daily Mail.

Фотограф фиксирует первые мгновения жизни новорожденных
Фото: Daily Mail
Фотограф фиксирует первые мгновения жизни новорожденных
Фотограф фиксирует первые мгновения жизни новорожденных
Фотограф фиксирует первые мгновения жизни новорожденных
Фотограф фиксирует первые мгновения жизни новорожденных

Паула начала делать такие снимки после рождения ее собственной дочери Ингрид, которой уже 17 лет.

Женщина работает круглосуточно. Ребенок может появиться на свет в любой момент - нужно быть готовой, объясняет она.

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"Каждое рождение - это новое ощущение счастья. Моя работа наполняет меня", - говорит Паула.

32-летняя Вики Брэдшо из английского Манчестера родила двойню с разницей в 12 дней. Второй ребенок из двойни обычно рождается в течение часа после первого. Но у Вики схватки прекратились. Врачи решили, что для ребенка будет лучше остаться развиваться внутри матери

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