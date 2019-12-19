Маркеры и фломастеры Centropen: выбирайте лучшее в мире канцелярии

Есть категория товаров, без которых не обойтись. Речь идет о фломастерах, маркерах и линерах. Одними из лучших на рынке канцтоваров в этом направлении признана ™Centropen. Да вы сами проверьте, наверняка в офисе или дома обнаружите продукцию этого известного чешского бренда.
Компания известна на рынке с 40-х годов прошлого века. У них есть собственное конструкторское бюро, разрабатывающее дизайны продукции. Действует физико-химическая лаборатория, разрабатывающая рецепты чернил и тестирующая качество готового товара. Вся продукция, производится в Европе в Чехии.
Что же скрывается за обычным пластиковым корпусом?
Перманентные маркеры
Незаменимы в офисе, на производстве, складах и для хозяйственных нужд. Надписи стойкие практически на всех поверхностях. Им не страшны влага, истирание и атмосферные явления. Секрет стойкости находится в особой рецептуре чернил, запатентованной в компании.
Есть маркеры различной толщины стержня: 1, 2, 2,5, 1-4,6 мм. Если нужно сразу и тонкий, и толстый стержень, выбирайте двусторонний вариант. С одной стороны находится круглый пишущий узел в 1 мм, а с другой — клиновидный 4,6 мм.
Отдельно стоит упомянуть про белый перманентный маркер. Его след четко виден на темных поверхностях.
Маркеры офисные
Привычные всем текстовыделители для всех видов бумаги с чернилами на водной основе. В линейке продукции предусмотрено несколько видов маркеров: Fax, Flex, Flex Soft, Highlighter. Настоящий помощник для офисных работников. Чернила не просачиваются сквозь бумагу, не размазывают текст, распечатанный на струйном принтере и не видны при факсовой передаче документа.
Маркеры для надписей на бумаге для флипчартов и белых досках
Маркер Flipchart с большим объемом чернил в 4-х цветах с шириной стержня 2,5 мм. Чернила на водной основе, не расплываются и не просачиваются сквозь бумагу. Без запаха. Маркер не высыхает без колпачка в течение 5 дней.
Маркер Board для надписей на сухостираемых досках. Написанное легко вытирается салфетками и сухой тканью. Ширина стержня 2,5 мм.
Маркеры для творчества
Изготовлены для дизайнерских и оформительских работ. Насыщенные цвета металлик на водной основе роскошно смотрятся на поделках и открытках hand made. Ими можно украшать любой предмет интерьера и получать эксклюзивные вещи.
Линеры, роллеры
Понравится тем, кто любит выделяться. Линеры и роллеры заменят привычную всем шариковую ручку. Отлично подходят для черчения и художественного письма. Пишут под любым наклоном. Пишущий узел от 0,1 до 1 мм.
Фломастеры для рисования
Творчество — это безотказный способ развлечь ребенка, пока родители заняты. Предложите ему фломастеры, раскраски и полчаса свободного времени у вас есть. Фломастеры ™Centropen безупречного качества. Яркие, насыщенные цвета, эргономичная форма корпуса, чернила легко смываются и отстирываются с одежды. И главное — безопасны для здоровья.
Для детей можно выбрать вариант Just Perfect. Его особенность в том, что даже если забыть закрыть колпачок, стержень не высыхает до 60 дней. Приятный сюрприз для мам рассеянных малышей.
Сложно рассказать сразу обо всей продукции торговой марки. Просто загляните в ассортимент и подберите канцтовары на свой вкус.
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