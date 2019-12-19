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четверг, 19 декабря 2019 19:36

Маркеры и фломастеры Centropen: выбирайте лучшее в мире канцелярии

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Есть категория товаров, без которых не обойтись. Речь идет о фломастерах, маркерах и линерах. Одними из лучших на рынке канцтоваров в этом направлении признана ™Centropen. Да вы сами проверьте, наверняка в офисе или дома обнаружите продукцию этого известного чешского бренда.

Компания известна на рынке с 40-х годов прошлого века. У них есть собственное конструкторское бюро, разрабатывающее дизайны продукции. Действует физико-химическая лаборатория, разрабатывающая рецепты чернил и тестирующая качество готового товара. Вся продукция, производится в Европе в Чехии.

Что же скрывается за обычным пластиковым корпусом?

Перманентные маркеры

Незаменимы в офисе, на производстве, складах и для хозяйственных нужд. Надписи стойкие практически на всех поверхностях. Им не страшны влага, истирание и атмосферные явления. Секрет стойкости находится в особой рецептуре чернил, запатентованной в компании.

Есть маркеры различной толщины стержня: 1, 2, 2,5, 1-4,6 мм. Если нужно сразу и тонкий, и толстый стержень, выбирайте двусторонний вариант. С одной стороны находится круглый пишущий узел в 1 мм, а с другой — клиновидный 4,6 мм.

Отдельно стоит упомянуть про белый перманентный маркер. Его след четко виден на темных поверхностях.

  Канцелярские товары Центропен, маркеры Centropen
Канцелярские товары Центропен, маркеры Centropen

Маркеры офисные

Привычные всем текстовыделители для всех видов бумаги с чернилами на водной основе. В линейке продукции предусмотрено несколько видов маркеров: Fax, Flex, Flex Soft, Highlighter. Настоящий помощник для офисных работников. Чернила не просачиваются сквозь бумагу, не размазывают текст, распечатанный на струйном принтере и не видны при факсовой передаче документа.

Маркеры для надписей на бумаге для флипчартов и белых досках

Маркер Flipchart с большим объемом чернил в 4-х цветах с шириной стержня 2,5 мм. Чернила на водной основе, не расплываются и не просачиваются сквозь бумагу. Без запаха. Маркер не высыхает без колпачка в течение 5 дней.

Маркер Board для надписей на сухостираемых досках. Написанное легко вытирается салфетками и сухой тканью. Ширина стержня 2,5 мм.

Маркеры для творчества

Изготовлены для дизайнерских и оформительских работ. Насыщенные цвета металлик на водной основе роскошно смотрятся на поделках и открытках hand made. Ими можно украшать любой предмет интерьера и получать эксклюзивные вещи.

Линеры, роллеры

Понравится тем, кто любит выделяться. Линеры и роллеры заменят привычную всем шариковую ручку. Отлично подходят для черчения и художественного письма. Пишут под любым наклоном. Пишущий узел от 0,1 до 1 мм.

Фломастеры для рисования

Творчество — это безотказный способ развлечь ребенка, пока родители заняты. Предложите ему фломастеры, раскраски и полчаса свободного времени у вас есть. Фломастеры ™Centropen безупречного качества. Яркие, насыщенные цвета, эргономичная форма корпуса, чернила легко смываются и отстирываются с одежды. И главное — безопасны для здоровья.

Для детей можно выбрать вариант Just Perfect. Его особенность в том, что даже если забыть закрыть колпачок, стержень не высыхает до 60 дней. Приятный сюрприз для мам рассеянных малышей.

Сложно рассказать сразу обо всей продукции торговой марки. Просто загляните в ассортимент и подберите канцтовары на свой вкус.

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