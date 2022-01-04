Компания Rollerblade открыла официальный сайт в Украине

Совсем недавно всемирно известная компания роликовых коньков Rollerblade порадовала всех Украинских роллеров новостью о том, что у них появился официальный сертифицированный сайт!

Теперь вы сможете детально изучить весь модельный ряд этой фирмы здесь. На сайте вы можете смотреть за поступающими новинками, читать всевозможные статьи о роллер-спорте и подготовки к нему в разделе "Блог". Шлемы, защита, носки и конечно сами ролики и детали к ним - всё это можно найти на новом сайте компании Rollerblade.

Фирма Rollerblade - основатели роликов с типом размещения колес inline (в ряд). Компания существует с 1980 года и уже который год остается лидером рынка, особенно по части детских роликов. Лучшая модель, покорившая юных роллеров всего мира - Rollerblade Microblade. В прошлом эта модель именовалась Spitfire, но сейчас производитель обновил и дизайн и, соответственно, название модели.

Но в прошлом году Rollerblade выпустили первые профессиональные детские фрискейт ролики - Rollerblade Apex. Их вы можете найти на сайте в разделе "Детские ролики". Эти ролики сейчас просто покоряют мир своим качеством! Детские ролики с профессиональными деталями как на взрослых моделях. Теперь и на детских роликах можно найти пяточную баклю с металлической затяжкой, удобный ботинок с лайнером, ходовая часть на высшем уровне - прочная и легкая алюминиевая рама, отличные колёса и подшипники ABEC 7. Фирменная фиксация голеностопа поможет ребенку не получить травму, а удобная посадка обеспечит легкость в обучении и дальнейшем катании. Такие ролики прослужат долго и останутся верными друзьями, пока ребенок не вырастет.

Так же весь модельный ряд компании Rollerblade вы можете примерить в магазине, а опытные менеджеры-консультанты не оставят вас без внимания и всегда помогут подобрать наиболее подходящий вариант именно для вас! В Киеве магазины находятся на двух разных берегах для легкой доступности каждого желающего! м. Позняки - улица Срибнокильская 1, м. Академгородок/Житомирская - улица Академика Крымского 4а.

Ролики - отличный спорт, который подойдет для всей семьи! Занимайтесь спортом, будьте здоровы и не забывайте интересно проводить время с друзьями и семьей!