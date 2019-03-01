Как отвечать на неудобные вопросы детей

"Вы с папой занимаетесь сексом?", "Ты изменяешь папе с другим дядей?" Неудобные и даже стыдные ситуации, о которых не принято говорить вслух, пишет marieclaire.ru

Я появился после того, как вы с папой переспали?

Если вопрос задает ребенок 3–5 лет, то не стоит пускаться в физиологию. Саму формулировку он мог услышать и повторить, не понимая, о чем речь. Хороший ответ: "Мама с папой встретились и полюбили друг друга, они много обнимались, целовались, после чего папа дал маме часть себя, специальную клеточку, которая, попав к маме в живот, выросла и через 9 месяцев превратилась в тебя". Если ребенок старше, после рассказа о том, как родители встретились, на помощь придут картинки из учебников, на которых подробно показано, как соединяются между собой сперматозоид и яйцеклетка.

Что он запоминает: Что он – результат любви мамы и папы, их часть. Честный подход укрепит связь между родителями и ребенком.

Я умру?

Чаще всего ребенок спрашивает о смерти в связи с уходом близкого человека или гибелью питомца. Важно, чтобы малыш не прочитал в ваших глазах тревогу. Но и врать не нужно, ведь правду он все равно узнает – не от вас, так от других. Оптимальное поведение – войти в роль спокойного философа и объяснить, что смерть неминуема, но при этом обязательно успокоить, сказав, что ребенок столкнется с ней очень и очень нескоро, до этого будет учеба, своя семья, работа, дети, внуки. "Когда человек становится очень старым, он устает от жизни и умирать ему совсем не страшно", – на этой фразе остановитесь. И переключите ребенка с рационального на эмоциональное. Обнимите, займитесь вместе любимым делом. Лишние детали в стиле "после смерти люди живут на пушистых облаках" лишь возбуждают фантазию – ребенок зациклится на вопросе смерти, ему начнут сниться кошмары.

Что он запоминает: Мысль о том, что до старости еще много времени, успокоит ребенка, и в дальнейшем этот вопрос не должен его пугать.

Вы с папой сексом занимаетесь?

Ребенка ни в коем случае нельзя ругать за этот вопрос (как, в общем-то, и за любой другой). В первую очередь уточните – что он имеет в виду? Почему решил поговорить об этом? И, что бы он ни ответил, спокойно скажите, что сексуальная сфера – особая форма отношений между влюбленными мужчиной и женщиной. Когда людям нравится быть вместе, их тянет друг к другу – так устроен наш организм и так происходит у всех взрослых. Если вы совсем не готовы к ответу, заметьте, что услышали вопрос, но вам надо подумать.

Что он запоминает: По вашей невозмутимой реакции у ребенка не останется ощущения, что секс – это что-то запретное и ему срочно нужно расспросить о нем друзей.

Ты изменяешь папе с другим дядей?

Когда дети задают этот вопрос, в большинстве случаев они не имеют в виду секс. Скорее всего, ребенок что-то услышал в детском саду или взял фразу из телевизора. Возможно, он мог стать свидетелем вашего разговора с коллегой или соседом – любое общение с "чужим дядей" для ребенка и есть измена папе. Правильный ответ: "Мне часто приходится общаться с другими людьми, но это не имеет к нашей семье никакого отношения, ведь твой отец – единственный мужчина для меня". По сути, так же следует ответить и когда малыш понимает, о чем спрашивает. Даже если ребенок увидел вас с любовником – это нельзя озвучивать. Иначе вы нанесете ребенку травму, и в будущем у него возникнут проблемы с построением отношений (он будет убежден в том, что все женщины – мягко скажем, изменщицы).

Что он запоминает: Дети стоят на страже интересов родителей и зорко следят, чтобы у них все было в порядке. Транслируя уверенность в том, что между вами с мужем все хорошо, вы поможете ребенку чувствовать уверенность в себе и в будущем.

А почему у Пети пися другая?

Ваш аргумент для ребенка 3–4 лет: "Природа так устроена, что все в ней делится на мужское и женское. Есть собачки-девочки и собачки-мальчики. С людьми то же самое – кто-то родился мужчиной, а кто-то женщиной. Помимо разных характеров, также отличаются друг от друга и их тела – у мальчиков есть пенис и семенники, в которых вырабатываются необходимые сперматозоиды, и когда мальчик станет взрослым, он сможет стать папой. А у девочек – матка, в которой когда-нибудь поселится этот самый сперматозоид и за 9 месяцев превратится в ребенка".

Что он запоминает: Половые различия нужны прежде всего для рождения детей – и это правильное представление об отношениях между полами.

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Вы ругаетесь – вы не любите друг друга и меня?

Необходимо объяснить, что небольшие ссоры – нормальное явление для любой семьи. "Мы же с тобой тоже можем поссориться, когда ты хочешь смотреть мультфильмы, а я тебе не разрешаю". Затем стоит объяснить, что ваши отношения с ребенком и ваши отношения с мужем – это разные вещи. "Если мы с папой злимся друг на друга, ты тут совершенно ни при чем", – это главная фраза.

Что он запоминает: Дети склонны брать на себя вину за ссоры родителей и часто считают себя обязанными мирить их. Ваши слова избавят ребенка от чувства вины и помогут сформировать правильное представление о семейной жизни. Если же вы регулярно станете ругаться при ребенке и не объясните ему, что не он причина ваших конфликтов, то у него сформируется ощущение бессилия, а в памяти отложится, что даже самые любимые люди способны принести друг другу вред и боль. Став взрослым, он побоится заводить свою семью.

А почему у Леши игрушки дороже? Я тоже хочу!

Огромный выбор игрушек в магазинах мешает ребенку обзавестись важным навыком дозирования (отсутствие которого делает его избалованным). Привить этот навык должны именно родители. Если вы не хотите вырастить человека, который редко чем бывает доволен, сколько ни меняй машин, смартфонов или женщин, – пресекайте любые истерики на тему "Купи и всё!". Балуете? Тогда еще один аргумент: избалованные дети чаще вырастают зависимыми – от наркотиков и алкоголя. "Почему у Леши игрушки дороже?" – нормальный детский вопрос, а иногда и манипуляция в легкой форме – нажимаем родительскую кнопку "жалость" и добиваемся результата. Объясните, что рядом всегда будет кто-то, у кого кукол больше или конструктор дороже. Добавьте, что не все в жизни зависит от вещей. И приведите пример, наглядно показывающий, что есть ценного именно у вашего ребенка. "Родители Леши много работают, и он редко видит их дома. А мы с тобой проводим вечера вместе..." И что важно, давайте ответ в правильной обстановке: не на ходу, спокойным тоном, лучше присев перед малышом и глядя в глаза. Также хорошо предложить желанную игрушку ради будущего подвига: сейчас я не куплю тебе эту куклу, но если ты хорошо закончишь учебный год, обязательно ее получишь. Дети, умеющие отказаться от желаемого ради будущего результата, становятся успешнее тех детей, которым непременно нужно "здесь и сейчас".

Что он запоминает: У ребенка отложится факт положительного. В данном случае, что любовь к нему важнее, чем дорогие игрушки.

Почему нам нельзя купаться голыми вместе?

"Находиться голыми друг перед другом людям противоположного пола неприлично. Вырастешь, встретишь свою любовь и с ним/ней будешь вместе без одежды купаться". В остальном нет ничего плохого в том, чтобы мама с ребенком старше трех лет или разнополые дети принимали ванну вместе, просто при этом на всех должны быть купальные костюмы. Что касается более младшего возраста, то, если малыши хотят купаться вместе и не испытывают никакого дискомфорта, не акцентируют внимание на половых органах друг друга, – нет необходимости их одевать. Но стоит четко следить за личными границами детей и не оставлять их без присмотра. Если хотя бы один из них начинает стесняться, не медлите и прикройте наготу. Также важно уважать просьбы ребенка – если он стесняется вас и, переодеваясь, просит выйти, не говорите: "Я же твоя мама, чего я там не видела?!" Это как раз тот случай, когда стоит пойти на поводу и сделать так, как вас просят.

Что он запоминает: У ребенка отложится, что его нагота – не для всех. При этом важно не акцентировать внимание на телесности, не говорить о том, что быть голым – стыдно, иначе в будущем могут возникнуть проблемы с сексуальной жизнью.

А что у меня с "ним" по ночам происходит?

В идеале именно отец должен объяснить ребенку, что такое эрекция и что у мальчиков это нормальный процесс – из маленького человека сын превращается в мужчину. Важно отметить, что у него, папы, когда он был подростком, тоже так было и это абсолютно естественно – хуже, если бы подобного не происходило.

Что он запоминает: Факт, что родитель пережил то же, успокоит ребенка и в будущем к подобному поведению организма он будет относиться без тревоги.

Почему у меня нет папы?

Придумывать сказки про отца-космонавта не нужно, потому что правда, как правило, все равно вскрывается, и ребенок четко запоминает, что мама врет, а значит, ей нельзя доверять – никогда и ни в чем. Важно сказать, что вы с его отцом любили друг друга и мечтали об общем ребенке, именно поэтому он и родился. Но после обстоятельства сложились таким образом, что вы не можете быть вместе. Если же отец не видится и не созванивается с малышом и его это беспокоит, объясните, что в жизни так случается, это от него не зависит. Важно привести примеры неполных, но благополучных семей среди знакомых, которых знает ребенок, чтобы он видел – другие дети счастливы без отцов, значит, и у него все хорошо.

Что он запоминает: Ребенок зафиксирует в памяти, что не виноват в вашем разрыве. Часто дети через всю жизнь проносят чувство горькой ответственности за то, что родители не вместе (их посещают мысли из серии "лучше бы меня не было – тогда бы мама и папа были счастливы"), и в будущем захотят казаться невидимыми, вырастут безынициативными людьми – только потому, что мама в свое время не смогла правильно объяснить маленькому человеку причину расставания с его отцом.

Чувство безопасности, которое вы испытываете, заключая кого-либо в объятия, помогает выстроить с этим человеком более доверительные отношения. В свою очередь, возросший уровень доверия на подсознательном уровне способствует тому, что ваше общение становится непринужденным и искренним. Окситоцин, который вырабатывается при объятиях, не только снижает чувство тревоги, но и "излечивает" вас от переживай по поводу изоляции и одиночества. Вы начинаете ощущать более тесную связь с людьми. Объятия повышают самооценку – особенно, если вы привыкаете их получать с раннего возраста. Наш организм на клеточном уровне запоминает ощущения от объятий с мамой и папой, что впоследствии формирует любовь к себе.