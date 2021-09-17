Главные вещи, которые дети наследуют от отца

Дети получают по наследству от родителей некоторые особенности.
Многие из них передаются от отца, пишет "Наша мама".
Если у детей есть милые ямочки на щечках при улыбке, то и их папа в детстве была такая особенность.
Форма губ. Рыхлые или узкие - детские губы формируются еще в животе у мамы, но обычно они похожи на отцу.
Здоровье зубов также передается от отца.
Форма подбороддя, интеллект, структура волос также отцу.
В высоких родителей рождаются высокие дети, а в низких - низкие, даже если рост мамы и папы сильно отличается. От папы ребенок перенимает и позу, в которой спит.
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Достаточно весомая причина рожать от мужчины с отличным чувством юмора, потому что детям оно передается.
Тревогой организм взрослого человека и ребенка реагирует на стресс. Есть несколько способов, чтобы помочь малышу преодолеть это состояние и не дать ему развиться. Во-первых, надо распознать признаки тревоги, а потом обязательно поговорить с ребенком. Разговор должен быть спокойным.
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