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пятница, 17 сентября 2021 23:46

Главные вещи, которые дети наследуют от отца

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Главные вещи, которые дети наследуют от отца
Форма подбородка, интеллект, структура волос также отцу. Фото: pixabay

Дети получают по наследству от родителей некоторые особенности.

Многие из них передаются от отца, пишет "Наша мама".

Если у детей есть милые ямочки на щечках при улыбке, то и их папа в детстве была такая особенность.

Форма губ. Рыхлые или узкие - детские губы формируются еще в животе у мамы, но обычно они похожи на отцу.

Здоровье зубов также передается от отца.

Форма подбороддя, интеллект, структура волос также отцу.

В высоких родителей рождаются высокие дети, а в низких - низкие, даже если рост мамы и папы сильно отличается. От папы ребенок перенимает и позу, в которой спит.

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Достаточно весомая причина рожать от мужчины с отличным чувством юмора, потому что детям оно передается.

Тревогой организм взрослого человека и ребенка реагирует на стресс. Есть несколько способов, чтобы помочь малышу преодолеть это состояние и не дать ему развиться. Во-первых, надо распознать признаки тревоги, а потом обязательно поговорить с ребенком. Разговор должен быть спокойным.

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