Дети должны уметь выигрывать и проигрывать: неделя спорта в новой школе Astor School

 
Ексклюзивы
1/5
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 90
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2997
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 819
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 576
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17938
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3177
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
5
9
5
5
6
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
&quot;Это интимная часть нашей жизни&quot; - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Видео
Все видео
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 774
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 738
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5184
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1134
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 10:47

Дети должны уметь выигрывать и проигрывать: неделя спорта в новой школе Astor School
9

  Комментировать

В 2021 учебном году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями. Начальная школа в Крюковщине, полная общеобразовательная в Межигорье и с 1 по 9 классы в Гатном. Действуют школы в Белогородке и Ирпене.

За две недели заканчивается первая четверть в школе в поселке Гатное. Это 9-летняя школа полного дня и детский сад. В учебном заведении 5 разовое питания с возможностью индивидуального выбора меню. После уроков дети с учителями выполняют домашнее задание, занимаются в кружках, которых здесь около двадцати.

  В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"В нашей школе около 20 кружков на которые могут записаться дети, - рассказывает Ольга Левченко, адмистратор Astor School. - Спортивные: футбол, тэквондо, бальные танцы, современные танцы. Изучение немецкого, фрацузькои, испанского языков. Робототехника, "кидайти" (программирование для детей), актерское мастерство, рисование, каллиграфия, барабаны лего и другие".

Еженедельно в школе проходят тематические мероприятия. Последняя - была неделей спорта.

  В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"Ежедневно у детей проходили спортивные соревнования, эстафеты, - рассказывает Мария Соколова, координатор школ Astor School. - Ученики соревновались между собой, классы между классами. По завершению игр будет награждение всех участников. Дух соревнований у нас присутствует постоянно, не только спортивных, но и учебных, тематических и тому подобное. Награждаем детей в конце каждой четверти, за успехи в учебе. Награждаем детей с высоким средним баллом, учеников которые имеют средний балл не ниже 10 и учеников, кто поднял свои результаты хотя бы на один балл, по сравнению с прошлой четвертью. Постоянно мотивируем детей, чтобы улучшали свои результаты. Дети получают ценные подарки и велосипеды и гироборды".

  В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

В спортивном зале проходит финал недели спорта - соревнования детей с учителями в игре в пионербол. К соревнованиям могли приобщиться все желающие. В команде учителей не хватало игроков, поэтому дети усилили учительскую команду.

"Завершилась неделя спорта. Различные соревнования для учащихся разных возрастных групп, - говорит Наталья Катана, учительница физкультуры. - В младших классах - это эстафеты, а в старших пионербол и эстафеты. Сейчас подбиваем итоги. Победители уже известны, но до награждения ученикам не говорим, кто победил, особенно для маленьких детей, чтобы был сюрприз. У нас будут награждены все".

  В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"В игре в пионербол победила команда учеников. Команда учеников победила, но и в учительской команде награждали самых сильных участников, чтобы не опускали руки. Дети должны научиться правильно побеждать и проигрывать", - добавляет Наталья.

  В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дети должны уметь выигрывать и проигрывать: неделя спорта в новой школе Astor School». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 7605
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5724
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 4077
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3510
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3078
Дети
Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные
Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные Просмотров: 18
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
5
 Просмотров: 981
Какой должна быть школа, чтобы дети любили учиться?
Какой должна быть школа, чтобы дети любили учиться? Просмотров: 1062
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ Просмотров: 90
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 390
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть