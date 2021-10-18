Дети должны уметь выигрывать и проигрывать: неделя спорта в новой школе Astor School

В 2021 учебном году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями. Начальная школа в Крюковщине, полная общеобразовательная в Межигорье и с 1 по 9 классы в Гатном. Действуют школы в Белогородке и Ирпене.

За две недели заканчивается первая четверть в школе в поселке Гатное. Это 9-летняя школа полного дня и детский сад. В учебном заведении 5 разовое питания с возможностью индивидуального выбора меню. После уроков дети с учителями выполняют домашнее задание, занимаются в кружках, которых здесь около двадцати.

В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"В нашей школе около 20 кружков на которые могут записаться дети, - рассказывает Ольга Левченко, адмистратор Astor School. - Спортивные: футбол, тэквондо, бальные танцы, современные танцы. Изучение немецкого, фрацузькои, испанского языков. Робототехника, "кидайти" (программирование для детей), актерское мастерство, рисование, каллиграфия, барабаны лего и другие".

Еженедельно в школе проходят тематические мероприятия. Последняя - была неделей спорта.

В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"Ежедневно у детей проходили спортивные соревнования, эстафеты, - рассказывает Мария Соколова, координатор школ Astor School. - Ученики соревновались между собой, классы между классами. По завершению игр будет награждение всех участников. Дух соревнований у нас присутствует постоянно, не только спортивных, но и учебных, тематических и тому подобное. Награждаем детей в конце каждой четверти, за успехи в учебе. Награждаем детей с высоким средним баллом, учеников которые имеют средний балл не ниже 10 и учеников, кто поднял свои результаты хотя бы на один балл, по сравнению с прошлой четвертью. Постоянно мотивируем детей, чтобы улучшали свои результаты. Дети получают ценные подарки и велосипеды и гироборды".

В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

В спортивном зале проходит финал недели спорта - соревнования детей с учителями в игре в пионербол. К соревнованиям могли приобщиться все желающие. В команде учителей не хватало игроков, поэтому дети усилили учительскую команду.

"Завершилась неделя спорта. Различные соревнования для учащихся разных возрастных групп, - говорит Наталья Катана, учительница физкультуры. - В младших классах - это эстафеты, а в старших пионербол и эстафеты. Сейчас подбиваем итоги. Победители уже известны, но до награждения ученикам не говорим, кто победил, особенно для маленьких детей, чтобы был сюрприз. У нас будут награждены все".

В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями

"В игре в пионербол победила команда учеников. Команда учеников победила, но и в учительской команде награждали самых сильных участников, чтобы не опускали руки. Дети должны научиться правильно побеждать и проигрывать", - добавляет Наталья.

В этом году сеть школ Astor School пополнилась тремя учебными заведениями