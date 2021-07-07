"Без заминки назвал 196 стран по контуру карты" - 6-летний Марко Данчевский установил рекорд

Автор: предоставлено Ириной Данчевской-Кухар 6-летний Марко Данчевский из города Стрый Львовской области установил рекорд Украины - назвал 196 стран по контуру карты. Изучать географию мальчик начал в три года

6-летний Марко Данчевский из города Стрый Львовской области установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте". Мальчик смог правильно назвать 196 стран.

"Марко продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минут. При этом юный эрудит не допустил ни одной ошибки! ", - сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Изучать географию Марко начал несколько лет назад. К четырем годам мальчик показывал на карте большую часть стран мира и знал их государственные флаги.

"С трех лет сын должен был проводить некоторое время в кабинете дедушки Романа Петровича. Он директор школы и учитель географии. В его кабинете Марка заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Дедушка, заметив способности внука, начал их развивать. В доступной форме он рассказывал Марку интересные факты о разных странах, городах, морях, реках, горах. В конце каждой недели они повторяли изученное. И это при том, что говорить Марко начал поздно - после четырех лет, а страны на карте показывал из трех ", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua мама рекордсмена Ирина Данчевская-Кухар.

Родители Марка и сами удивляются феноменальной памяти сына.

"Мы видели, что Марко интересуется географией, но большого значения этому не уделяли. Но, когда в пять лет он нас позвал и предложил рассказать о странах, были приятно впечатлены. Мы просто стояли и молчали, потому что понимали, что и сами не знаем столько".

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В этом году Марк закончил первый класс. Имеет замечательные успехи по всем предметам.

"Для сына школа превыше всего. Он бы ходил на уроки и в субботу, и в воскресенье, и даже на каникулах. Знает очень много о космосе, особенности всех планет Солнечной системы. Также сын увлекается спортом - с двух с половиной лет он профессионально лет катается на лыжах, занимается в секции по футболу, любит узнавать о футбольных командах и их состав. Свою младшую сестренку Софию, которой 1 год и 7 месяцев, Марк тоже поощряет изучать карту мира. Благодаря брату она может показать все континенты ", - добавила Ирина.

Существуют качества, которые в процессе воспитания ребенка могут развить только родители. Одна из них - умение искать информацию. Это не значит, что когда ребенок спрашивает о многом в детстве, то ее надо отправлять искать ответы самостоятельно. Ей стоит отвечать, но с определенного возраста учить и собственным поискам.