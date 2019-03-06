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среда, 06 марта 2019 01:35

7 ошибок в воспитании девочек
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  Говорите дочери, что быть женщиной прекрасно, но делайте это как можно мягче, спокойнее, без упреков и укоров.
Говорите дочери, что быть женщиной прекрасно, но делайте это как можно мягче, спокойнее, без упреков и укоров.

Родители стараются воспитать идеального ребенка, но часто совершают при этом множество ошибок, которые со временем превращаются в психологические комплексы и внутренние конфликты.

При воспитании девочек нужно учитывать их чувствительность и эмоциональность: иногда, одна неверная фраза, особенно произнесенная мамой, способна нанести детской психике непоправимый вред, пишет allwomens.ru.

Повторение фразы "Ты же девочка!"

Постоянным повторением этой фразы родители навязывают девочке определенные стандарты поведения, заключают ее в рамки и ограничения, связанные с тем, что она будущая женщина. У некоторых малышек слова "Ты же девочка!" вызывают чувство вины, неловкости за неподобающее поведение, со временем развивающиеся в комплекс неполноценности. Другие девочки, слыша эту фразу, раздражаются, злятся, стараются избавиться от установленных границ, и выбирают мужскую линию поведения, поскольку считают, что мальчики свободны от условностей. Они носят мужскую одежду, ведут себя вызывающе и агрессивно.

Чтобы изменить поведение девочки, не говорите: "Девочки так не поступают". Постарайтесь объяснить дочери, что быть женщиной прекрасно: приведите примеры женской красоты, нежности, изящества, но делайте это как можно мягче, спокойнее, без упреков и укоров.

Реализация мечты о сыне

 

Некоторые родители, особенно отцы, мечтают о сыне, и когда рождается девочка, стараются воплотить не свершившуюся мечту. Девочку воспитывают как мальчика: поощряют занятие спортом, одевают и причесывают как сына. Одновременно пресекают излишнюю чувствительность и эмоциональность, порицают за слезливость, не одобряют игры с куклами, интерес к украшениям и нарядам.

В результате у девочки возникает проблема с идентификацией, малышка не может понять кто же она. Кроме того, дочь подсознательно испытывает вину перед родителями, чувствует, что не оправдала ожиданий. Поэтому она стремится угодить, заслужить любовь и одобрение.

У взрослой женщины, выросшей в таких условиях возможны проблемы в личной жизни. Ей будет трудно создать семью, которую она заменит успешной карьерой.

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Сравнение с другими

Девочки воспринимают близко к сердцу, когда их сравнивают с другими. Это оказывает на неокрепшую детскую психику пагубное воздействие. Постоянное сравнение дочь воспринимает таким образом: если мама кого-то хвалит и ставит в пример, значит она любит не меня, а эту девочку. Так возникает неприязненное отношение к детям, которых приводят в пример. Злость появляется не потому, что они делают что-то лучше, а от того, что маме они нравятся больше.

Психика девочки устроена так, что постоянное сравнение не стимулирует достижения, а вызывает агрессию, развивает комплекс неполноценности. Вместо сравнения подчеркивайте личные достижения дочери, отмечайте ее успехи, чаще хвалите.

 

Угнетение эмоций

У детей эмоции всегда искренние и неподдельные, но у родителей внезапные слезы, слишком громкий смех, или проявление какого-то страха могут вызвать недоумение и раздражение. Когда взрослые не признают чувства девочки и говорят, что она плачет из-за ерунды, или утверждают, что ее страхи выдуманы, когда одергивают за бурное проявление радости, у ребенка происходит обесценивание эмоций. У малышки формируются ложные установки, зависящие от чужого мнения.

Родители неосознанно преуменьшают способность ребенка переживать, чувствовать, думать. Тем самым формируют заниженную самооценку девочки, вызывают представление о том, что проявлять искренние эмоции недопустимо. В результате малышка привыкает подавлять свои настоящие чувства, и демонстрировать "удобные" для семейной системы эмоции. Взрослая женщина будет либо испытывать эмоциональную холодность, либо лицемерие станет для нее нормой жизни.

Гиперопека

Некоторые родители вопрос воспитания девочки рассматривают, в первую очередь, как всестороннюю опеку. Это проявляется в попытке оградить любимую дочку от влияния внешнего мира, от всех рисков и опасностей, в принятии за нее решений, лишении права выбора. Некоторые мамы стараются как можно крепче "привязать" дочь к себе, окружить ее плотными рамками запретов и контроля.

 

Ограничение свободы приводит к тому, что девочка не представляет себе существования без родителей, вырастает инфантильной женщиной, требующей постоянной заботы, не умеющей самостоятельно преодолевать трудности. В дальнейшем ей будет нужен человек, принимающий за нее решения, определяющий как жить, поскольку она терпит психологический дискомфорт при необходимости выбора.

Недостаток отцовского внимания

Некоторые отцы принимают мало участия в воспитании дочерей, считая, это прерогативой матери. Папа редко уделяет девочке внимание, почти не хвалит, избегает тактильных контактов – не обнимает, не целует, не гладит по голове.

В результате девочка считает себя недостойной любви, и непривлекательной для мужчин, раз даже отец проявляет к ней холодность. В последствии она пытается заслужить любовь отстраненных, скупых на эмоции мужчин, готова идти на унижения, чтобы получить признание.

Отец должен ежедневно уделять дочери хотя бы 20-30 минут. Это должно быть теплое, искреннее общение, подкрепленное объятиями. Дети, которых часто обнимают, легче переносят жизненные трудности.

 

Негативное отношение к мужчинам

Некоторые мамы неосознанно передают дочерям свое негативное отношение к мужчинам. Такие женщины обвиняют в своих бедах всех без исключения мужчин, выставляют их как грубых, склонных к агрессии и насилию существ.

У девочки формируется искаженное понимание отношений между мужчиной и женщиной, она не доверяет противоположному полу, стремится избегать контактов с парнями. Для психики повзрослевшей девушки конфликт между установками, заложенными в детстве и проснувшимся влечением, становится травмирующим.

Мама должна следить за своими высказываниями, правильно объяснить суть межличностных отношений, не допускать негативных оценок.

Детям очень важно понимать, что они для своих родителей – номер один. Если дочка будет свято верить, что мама и папа будут любить ее всякую, что ни за что не променяют ее на более красивую или умную девочку, то у нее будет больше шансов вырасти с адекватной самооценкой. Похвала – мощный инструмент в вопросах воспитания. С ее помощью даже самых стеснительных и закомплексованных подростков можно превратить в уверенных в себе молодых людей.

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