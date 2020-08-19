Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя

Анна Тринчер взбудоражила воображение подписчиков. Фото: Instagram

Актриса и суперфиналистка "Голоса страны" Анна Тринчер опубликовала видео, на которых демонстрирует поцелуи с девушками, в своем Instagram.

На первом видео Тринчер позирует со своей коллегой по сериалу "Школа" Ириной Кудашовой. Актриса дает понюхать свою футболку подруге, после чего они нежно целуются.

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Позже Тринчер опубликовала похожее видео, но с другой подружкой. На нем девушки поют отрывок песни, нежно касаются друг друга и едва не целуются.

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского выложила фото с летнего отдыха в Турции. И настоящий фурор у подписчиков в Instagram. В кадре 29-летняя Алина Буяльская позирует в бикини, полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.