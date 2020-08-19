Звезды сериала "Школа" показали видео своего нежного поцелуя

Актриса и суперфиналистка "Голоса страны" Анна Тринчер опубликовала видео, на которых демонстрирует поцелуи с девушками, в своем Instagram.
На первом видео Тринчер позирует со своей коллегой по сериалу "Школа" Ириной Кудашовой. Актриса дает понюхать свою футболку подруге, после чего они нежно целуются.
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Только давайте без глупых комментов❤️ Отметь свою лучшую👇🏻 Май Бест @irinaa_kudashova ! #аннатринчер #topteamhouse
Позже Тринчер опубликовала похожее видео, но с другой подружкой. На нем девушки поют отрывок песни, нежно касаются друг друга и едва не целуются.
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Я не могу тебя забыть.. Во сколько лет у вас был первый поцелуй?)❤️ #TikTok #girls
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