Звезды рассказали про Скрябина в трогательном видео

Ирина Билык до сих пор считает Андрея украинским секс-символом. Фото: ТСН

17 августа украинскому музыканту Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год.

Специально к этому событию на YouTube-канале Люкс Фм вышел спецвыпуск программы СЛАВА +, в котором приняли участие друзья и коллеги погибшего музыканта - певицы Наталья Могилевская, Ирина Билык и Руслана, телеведущий Игорь Кондрадюк, певец Дзидзьо.

Артисты поделились историями, связанными с Кузьмой, и вспомнили трагический день, который унес жизни музыканта.

Дзидзьо рассказал, как познакомился с Андреем. По словам Михаила Фомы, это было на фестивале "Молодая Галичина", где он получил первую премию.

"Бегу с первого этажа на второй, вижу - спускается он по лестнице вниз. Я спрашиваю: Андрей, а что сделать, чтобы люди любили тебя и быть популярным? А он говорит: Просто напиши хорошую песню, чтобы людям понравилась, желательно веселую", - вспомнил певец. Сказал, что благодаря этим словам он смог побороть свою застенчивость и поверить в себя.

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Ирина Билык призналась, что их дружба с Кузьмой началась после совместного тура. Певица до сих пор считает Андрея украинским секс-символом.

"Он единственный, кто является секс-символом в Украине, потому что он хороший, сексуальный и общался с женщинами, как мачо. Он подбирал такие слова, что не влюбиться было невозможно. Я просто знала, что у него есть Светлана, поэтому я была его подругой ", - призналась певица.

Наталья Могилевская рассказала, что был период, когда у них с Кузьмой были непростые отношения.

"Когда мы работали в передаче "Шанс" там было очень много всего. Наши отношения были очень близки... Я не могу сказать, что они были слишком сложные, просто Кузьма иногда так жестко шутил, а у меня к самой себе чувство юмора отсутствует", - вспоминает певица.

Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о том, как Кузьма учил его ехать по Болгарии.

"Я могу показать, как он меня вел по Болгарии туда, куда мне было нужно. Я ехал по Румынии, а мне все время приходили карты, куда свернуть и как ехать. Я решил эту переписку не удалять, потому что это память о Андрея", - рассказал шоумен.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.