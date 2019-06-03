Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини

Фото: Instagram

Звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг, Дженни Гарт и Гарбриель Картерис собрались на воскресный ужин в Ванкувере. Актрисы встретились на террасе многоэтажки в черных бикини.

"Воскресный семейный ужин", - подписала совместное фото 46-летняя Тори Спеллинг в Instagram.

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Так актрисы отдыхают в перерывах между съемками продолжения сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Недавно Тори сообщила, что к бывшей команде персонажей добавилось еще двое новых.

Автор: Instagram Продолжение "Беверли-Хиллз" будет состоять из 6 эпизодов

Продолжение "Беверли-Хиллз" будет состоять из 6 эпизодов. Мини-сериал запустят 7 августа на каланов Fox. В съемках приняли участие все главные герои, кроме Люка Перри, который сыграл Дилана. Актер умер в марте этого года.