Звезда "Зачарованных" призвала отказаться от секса

Американская актриса Алисса Милано, которая сыграла Фиби в сериале "Зачарованные", призвала отказаться от секса.
Об этом знаменитость заявила в Instagram после введения запрета на аборты в штате Джорджия, США.
Звезда поделилась, что сама отказалась от интима и призвала женщин поддержать секс-страйк.
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"Наши репродуктивные права уничтожают. Пока женщины не имеют законного контроля над своим телом, они не могут рисковать беременностью. Присоединяйся ко мне, не занимайся сексом", - написала Милано.
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Штат Джорджия подписал закон 7 мая 2019 года. В нём говорится о запрете аборта после 6 недель беременности, когда на УЗИ уже прослушивается сердцебиение ребёнка.
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