Звезда "Величественного века" поразила фанатов изменениями во внешности

Звезда сериала "Величественный век" 36-летняя Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан, покорила зрителей естественной красотой.

Но после ухода из проекта звезда решилась на эксперименты с внешностью. Вскоре она превратилась из рыжеволосой в блондинку, увеличила губы, нарастила ресницы и, очевидно, увлеклась так называемыми "уколами красоты".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 12 Май 2018 в 2:11 PDT

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Но недавно "Роксолана" порадовала своих фанатов и вернулась к прежнему имиджу. Об этом свидетельствует опубликованный в ее Instagram снимок, на котором она появилась без макияжа. Как можно увидеть на фото, от последствий чрезмерного увлечения косметическими процедурами не осталось и следа.

Автор: instagram.com/meryemuzerlimeryem Звезда сериала "Величественный век" Мерьем Узерли показала, какой была с "уколами красоты» и какой стала

Звезда сериала "Величественный век" Мерьем Узерли снялась в стильной фотосессии. Актриса примерила соблазнительное платье, которое показало ее ноги.