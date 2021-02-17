Звезда "Сумерек" приобрела имение за $6 млн

Звезда вампирской саги "Сумерки", актриса Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк в элитном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелиз. Его стоимость составляет $6 млн.

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Дом сделан в средиземноморском стиле и построен 1927 года. Ранее он принадлежал актеру Энтони Эдвардсу, говорится в издание Daily Mail.

В доме есть 4 спальни и 5 ванных комнат общей площадью более 455 кв. м. Дом имеет "крепостной фасад", а его парадные двери ведут в фойе с балками и испанской плиткой.

Фото: Daily Mail

Начались съемки драмы "Спенсер". Принцессу Диану воплотила американская актриса Кристен Стюарт. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991-го с королевской семьей. Именно в имении Виндзоров, в Норфолке, принцесса решит расстаться с Чарльзом.