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среда, 17 февраля 2021 16:08

Звезда "Сумерек" приобрела имение за $6 млн
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Звезда вампирской саги "Сумерки", актриса Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк в элитном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелиз. Его стоимость составляет $6 млн.

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Дом сделан в средиземноморском стиле и построен 1927 года. Ранее он принадлежал актеру Энтони Эдвардсу, говорится в издание Daily Mail.

В доме есть 4 спальни и 5 ванных комнат общей площадью более 455 кв. м. Дом имеет "крепостной фасад", а его парадные двери ведут в фойе с балками и испанской плиткой.

Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк
Фото: Daily Mail
Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк
Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк
Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк
Кристен Стюарт приобрела двухэтажный особняк

Начались съемки драмы "Спенсер". Принцессу Диану воплотила американская актриса Кристен Стюарт. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991-го с королевской семьей. Именно в имении Виндзоров, в Норфолке, принцесса решит расстаться с Чарльзом.

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