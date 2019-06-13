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четверг, 13 июня 2019 00:18

Звезда "Стражей галактики" женился на дочери Шварценеггера
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Крис Пратт и Кёртин Шварценеггер поженились 8 июня
Фото: Giorgio Armani / John&Joseph
Крис Пратт и Кёртин Шварценеггер поженились 8 июня
Крис Пратт и Кёртин Шварценеггер поженились 8 июня

Актер 39-летний Крис Пратт, звезда фильма "Стражи галактики", женился на дочери Арнольда Шварценеггера в Калифорнии в субботу. Западные СМИ показали свадебное платье Кэтрин.

29-летняя дочь бывшего губернатора Калифорнии надела на свадебную церемонию платье от Armani с длинным подолом. Шелковое одеяние цвета айвори подчеркнуло подтянутую фигуру девушки.

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Затем Кэтрин сменила наряд на работу того же дизайнера, однако белого цвета. Свадьбу провели на элитном ранчо San Ysidro в Монтесито. Там выходили замуж Гвинет Пэлтроу и Джессика Симпсон.

Для Пратта это второй брак. До прошлого года он был женат 9 лет на актрисе Анне Фэрис.

Крис Пратт сделал предложение Кэтрин Шварценеггер в начале января. Об этом заявил у себя на странице в Instagram.

The Sun
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