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пятница, 14 февраля 2020 15:31

Звезда сериала "Школа" показала обольстительное фото из Шри-Ланки и поделилась идеями подарков ко Дню влюбленных

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Звезда сериала &quot;Школа&quot; показала обольстительное фото из Шри-Ланки и поделилась идеями подарков ко Дню влюбленных
Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Актриса сериала "Школа" 20-летняя Ирина Кудряшова рассказала поклонникам, как нужно праздновать День влюбленных.

Идеями лучших подарков она поделилась и своему Instagram.

"Ломаете голову что дарить на 14 февраля? А фраза "зачем что-то дарить, я твой главный подарок" уже не прокатывает"? Я ваша фея спасительница сегодня. Вот вам список крутых подарков как для парня, так и девушки. Девушкам: украшение, сладкий букет, валентинка и мишка, духи, впечатление, набор красивого белья, кроссовки. Ребятам: толстовку, тест драйв супер-кара, часы, man box, вкусный ужин. Неважно, что вы подарите в этот день, самое главное, что это будет с любовью", - написала Кудряшова.

Фотография, которой актриса сопроводила сообщение, сделанное с отдыха на Шри-Ланке. ИАктриса позирует на фоне бирюзовых волн в черно-изумрудном экстравагантном купальнике.

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"Ты великолепна! Спасибо за твои небольшие, но полезные советы", - написали фанаты.

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Влюблённые, вы тут? Завтра 14 февраля, а вы ломаете голову что дарить? А фраза "зачем что - то дарить, я же твой главный подарок" уже не прокатывает? Я ваша фея спасительница сегодня ❤️ вот вам целый список крутых подарков как для парня так и для девушки, сохраняй, чтобы не потерять ❤️ ⠀ Девочкам: Украшение Сладкий букет Валентинка и мишка Духи Впечатление Набор красивого белья Кроссовки ⠀ Парням: Толстовку Тест драйв супер кара Часы Man box Вкусный ужин ⠀ А вообще, на самом деле не важно, что вы подарите в этот день, самое главное, что это будет с любовью ❤️ ⠀ А у тебя есть вторая половинка? Если есть, отправляй в комментариях ❤️, а если нет, то сердце 💖 Может в предверии праздника найдёшь свою любовь?

Публикация от Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

Украинская актриса и главная героиня молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась с поклонниками снимками топлес. Откровенные фотографии 21-летняя звезда разместила в Instagram.

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14
февраля

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