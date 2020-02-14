Звезда сериала "Школа" показала обольстительное фото из Шри-Ланки и поделилась идеями подарков ко Дню влюбленных

Фото: instagram.com/irinaa_kudashova/

Актриса сериала "Школа" 20-летняя Ирина Кудряшова рассказала поклонникам, как нужно праздновать День влюбленных.

Идеями лучших подарков она поделилась и своему Instagram.

"Ломаете голову что дарить на 14 февраля? А фраза "зачем что-то дарить, я твой главный подарок" уже не прокатывает"? Я ваша фея спасительница сегодня. Вот вам список крутых подарков как для парня, так и девушки. Девушкам: украшение, сладкий букет, валентинка и мишка, духи, впечатление, набор красивого белья, кроссовки. Ребятам: толстовку, тест драйв супер-кара, часы, man box, вкусный ужин. Неважно, что вы подарите в этот день, самое главное, что это будет с любовью", - написала Кудряшова.

Фотография, которой актриса сопроводила сообщение, сделанное с отдыха на Шри-Ланке. ИАктриса позирует на фоне бирюзовых волн в черно-изумрудном экстравагантном купальнике.

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"Ты великолепна! Спасибо за твои небольшие, но полезные советы", - написали фанаты.

Украинская актриса и главная героиня молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась с поклонниками снимками топлес. Откровенные фотографии 21-летняя звезда разместила в Instagram.