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четверг, 05 сентября 2019 10:57

"Словно проститутка" - звезду сериала "Школа" раскритиковали за обнаженную грудь
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Лиза Василенко показала снимки топлес в сети
Фото: @elizabethvasilenko
Лиза Василенко показала снимки топлес в сети
Лиза Василенко показала снимки топлес в сети

Украинская актриса и главная героиня молодежного сериала "Школа" Лиза Василенко поделилась с поклонниками снимками топлес.

Откровенные фотографии 21-летняя звезда разместила в Instagram.

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Василенко позировала перед камерой в джинсах разных цветов. Грудь девушка прикрывала руками. Волосы знаменитости были распущены, на лице натуральный макияж.

Подписчики неоднозначно отреагировали на серию сексуальных снимков.

"Как можно быть настолько красивой?", "такая тонкая талия", "мне было бы стыдно показывать обнаженную грудь", "словно проститутка", "я в шоке, к чему Лиза скатилась", "роскошно выглядишь", "не могу на тебя насмотреться ".

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Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

Недавно актриса Лиза Василенко взбудоражила сеть откровенными снимками в белье.

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05
сентября

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