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воскресенье, 16 мая 2021 13:47

Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом

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Звезда сериала &quot;Школа&quot; намекнула на роман с Позитивом
Анна Тринчер сделала тату с силуэтами Алексея Завгороднего и себя из клипа Kiss. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер подогрела слухи о романе с бывшим участником "Время и Стекло" Позитивом.

Она рассказала, что сделала новое тату - это изображение силуэтов ее и Позитива, которые целуются. Но встречается ли с певцом - не ответила.

"Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее. Еще сделала тату в честь премьеры песни Kiss, в клипе на которую снялся Позитив. Тату напоминает силуэты из клипа меня и Позитива", - сказала артистка в программе "Светская жизнь".

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Такая откровенность девушки заинтриговала ее возможными отношениями с Позитивом, который свободен после развода с женой. Он с Анной Андрейчук расстались после 13 лет отношений. Известие сообщила Анна в реалити-шоу "Девочки рулят". Ей понадобилось более года, чтобы принять окончательное решение, что они с Позитивом больше не муж и жена.

Ранее Анна Тринчер порадовала своих поклонников довольно пикантными фото из своей спальни. На снимках Анна игриво позирует в черном кружевном боди, сидя на кровати. Под фото Тринчер рассказала о своем первом поцелуе - это было с девочкой в ​​12 лет.

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