Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова ошеломила сеть соблазнительными снимками в бикини

Фото: @irinaa_kudashova

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова показала стройную фигуру в бикини.

Соблазнительные фото 19-летняя звезда опубликовала в Instagram.

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Девушка отдыхала в Одессе. На снимке Кудашова позировала в купальнике с леопардовым принтом.

Волосы звезды было распущенными, на лице минимум макияжа.

Поклонники засыпали Кудашову комплиментами по поводу фигуры.

"Фигура просто огонь", "Тебе так идет этот купальник", "Роскошная талия", "Невероятно красивая", "Идеальная внешность и фигура", "Классный загар", - пишут они.

Недавно актриса Лиза Василенко, сыгравшая Лолиту в молодежном сериале "Школа", взбудоражила сеть откровенными снимками в белье.